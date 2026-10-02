Πτώση για το Brent κάτω από τα 100 δολάρια – Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Σημαντική πτώση στην τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με την τιμή να υποχωρεί άνω του 3% και να διαμορφώνεται κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η εξέλιξη στην αγορά πετρελαίου συμπίπτει με τις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Εξέταση αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από την ΕΕ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Ο στόχος αυτής της κίνησης είναι να περιοριστεί το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, το οποίο επιβαρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η συζήτηση αυτή αφορά την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρεται να εξετάζουν μια γαλλική πρόταση σχετικά με αυτό το θέμα. Η πρόταση αυτή έρχεται καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητούν την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.

Πιέσεις από την Ουάσινγκτον και διαταραχές στην προσφορά

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απηύθυνε κάλεσμα στους Ευρωπαίους εταίρους. Τους ζήτησε να συμβάλουν στη σταθεροποίηση της προσφοράς πετρελαίου, η οποία έχει διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα. Οι διαταραχές αυτές αποδίδονται σε δύο βασικούς παράγοντες: την αναταραχή στον Περσικό Κόλπο και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Παρά τις ανησυχίες, η αγορά πετρελαίου έχει αρχίσει να εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης στο σκέλος της προσφοράς. Οι ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν πλησιάσει τα επίπεδα που υπήρχαν πριν από την έναρξη του πολέμου. Αυτό έχει συμβάλει στον περιορισμό μέρους των ανησυχιών που υπήρχαν για την παγκόσμια διαθεσιμότητα πετρελαίου.

Αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο και κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα

Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν από την επίτευξη μιας σταθερής συμφωνίας. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένουν αυξημένοι. Αυτό οφείλεται σε αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια. Η κατάσταση αυτή διατηρεί στο επίκεντρο της αγοράς τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ροές ενέργειας που προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

Στο πλαίσιο αυτής της ανησυχίας, οι ΗΠΑ έχουν λάβει μέτρα ενίσχυσης της αεράμυνας. Η ενίσχυση αυτή αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινδύνων στην ευρύτερη περιοχή.

Κάλεσμα Μακρόν για συντονισμένη δράση της G7

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) να δράσουν κατά συντονισμένο τρόπο. Ο Πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον των χωρών της G7 να ενεργήσουν χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές. Στόχος αυτής της συντονισμένης δράσης είναι η επίτευξη της μείωσης των τιμών των καυσίμων.

Η δήλωση του Γάλλου προέδρου έγινε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αγορά ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki