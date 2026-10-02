Η πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ απειλεί την ευρωπαϊκή αγορά

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή ενός νέου ενεργειακού σοκ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ. Μια τέτοια πιθανή απαγόρευση θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο στις τιμές των καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και μετακυλίοντας την ακρίβεια στα προϊόντα. Οι ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τα αμερικανικά καύσιμα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η σκέψη του Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι «σκέφτεται ακόμη» την επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση αυτή έρχεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησής του να συγκρατήσει τις υψηλές τιμές καυσίμων που παρατηρούνται εντός των ΗΠΑ, μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις διεθνώς.

Παράλληλα με την πιθανή απαγόρευση, ο Λευκός Οίκος εξετάζει εάν οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ που διατηρούν. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να αυξηθεί η συνολική προσφορά του καυσίμου στην αγορά και, κατά συνέπεια, να μειωθούν οι τιμές, αντιμετωπίζοντας έτσι την πιθανή κρίση.

Η εξάρτηση της Ευρώπης και ο κίνδυνος ακρίβειας

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη εξάρτηση από τα αμερικανικά καύσιμα, καθιστώντας την ιδιαίτερα ευάλωτη σε τυχόν αλλαγές στην εξαγωγική πολιτική των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανάλυση του Politico, μια διακοπή των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα αυξήσεων, με άμεσες συνέπειες στην οικονομία.

Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να εκδηλωθούν αρχικά στον τομέα των μεταφορών και στη συνέχεια να επεκταθούν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας το κόστος των προϊόντων. Η Cristina Scarfia, επικεφαλής ευρωπαϊκών υποθέσεων της ιταλικής ομοσπονδίας εμπορευματικών μεταφορών Confetra, προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι «Όλα όσα βρίσκονται στα ράφια θα κοστίζουν περισσότερο», υπογραμμίζοντας τον γενικευμένο κίνδυνο ακρίβειας.

Οι επιπτώσεις στις οδικές μεταφορές

Ο τομέας των οδικών μεταφορών αναμένεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων από μια τέτοια εξέλιξη, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο συγκεκριμένος τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 77% της συνολικής κατανάλωσης ντίζελ εντός της ΕΕ, καθιστώντας τον κρίσιμο για την οικονομία.

Ο David Doherty, επικεφαλής έρευνας φυσικών πόρων στην BloombergNEF, σημειώνει ότι σε περίπτωση απαγόρευσης, «Υπάρχουν πολύ περιορισμένες, τουλάχιστον άμεσες, εναλλακτικές» για την κάλυψη των αναγκών σε ντίζελ. Αυτό υποδηλώνει μια έλλειψη άμεσων λύσεων για την αντικατάσταση των αμερικανικών προμηθειών, εντείνοντας την ανησυχία για την επάρκεια του καυσίμου.

Πιθανές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πέρα από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών, μια περιορισμένη προσφορά ντίζελ θα μπορούσε να οδηγήσει και σε άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομία. Το Politico αναφέρει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των μεταφορών.

Επιπλέον, οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, καθώς η ζήτηση θα υπερβαίνει την προσφορά. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές καθυστερήσεις στον ανεφοδιασμό των φορτηγών, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσία, την κίνηση των εμπορευμάτων και, τελικά, την διαθεσιμότητα των προϊόντων στα ράφια.

Με πληροφορίες από: Reader