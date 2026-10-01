Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε την επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθενται 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά την αρχική πρωτοβουλία. Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης της υπουργού στην τηλεόραση του Mega, όπου παρουσιάστηκαν και άλλες δράσεις για την τόνωση της απασχόλησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και απομακρυσμένες περιοχές.

Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης

Το πρόγραμμα για τη γυναικεία απασχόληση, το οποίο αρχικά είχε ανακοινωθεί με 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, επεκτείνεται λόγω της μεγάλης απήχησης που σημείωσε. Η κα Κεραμέως τόνισε ότι η ανταπόκριση στο αρχικό πρόγραμμα οδήγησε στην απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στήριξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, προστίθενται 5.000 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πλήρη απασχόληση. Αυτή η προσθήκη ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θέσεων που προσφέρονται μέσω του προγράμματος, παρέχοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες σε άνεργες γυναίκες να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον εργασιακό βίο.

Επιδότηση και στόχοι του προγράμματος

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άνεργες γυναίκες μέσω του προγράμματος μπορούν να επιδοτηθούν με έως και 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας στις συγκεκριμένες ομάδες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις άνεργες γυναίκες που είναι μητέρες παιδιών έως 15 ετών, για τις οποίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 80%. Αυτή η αυξημένη επιδότηση έχει ως στόχο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης σε όσες γυναίκες παρέμειναν στο σπίτι για την ανατροφή των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 3 επιπλέον μήνες.

Νέο πρόγραμμα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Παράλληλα με την επέκταση του προγράμματος για τις γυναίκες, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και σε ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης σε περιοχές όπου η εύρεση εργασίας είναι πιο δύσκολη, όπως τα χωριά στα βουνά και τα απομακρυσμένα νησιά.

Για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν εργαζόμενους από αυτές τις απομονωμένες και απομακρυσμένες περιοχές για εξ’ αποστάσεως εργασία, προβλέπεται επιδότηση στο 90% του μισθού και των εισφορών για ένα έτος. Ο στόχος είναι να δοθεί μια αρχική ώθηση στην απασχόληση σε αυτές τις περιοχές, με την προσδοκία ότι οι εργαζόμενοι θα αποδείξουν την αξία τους και θα παραμείνουν στην εργασία.

Προγράμματα για μεγαλύτερες ηλικίες και άτομα με αναπηρία

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα υφιστάμενα προγράμματα απασχόλησης που απευθύνονται σε συμπολίτες μας ηλικίας 55 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα «55+» έχει ήδη περίπου 40.000 ωφελούμενους, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχησή του και την ανάγκη για στήριξη αυτής της ηλικιακής ομάδας στην αγορά εργασίας.

Πρόσφατα, μάλιστα, βγήκε ένα καινούργιο σκέλος του προγράμματος «55+» που αφορά άλλες 8.500 θέσεις. Επιπλέον, η κα Κεραμέως γνωστοποίησε ότι βγαίνει και ένα νέο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για συμπολίτες μας με αναπηρία, αναγνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εύρεση εργασίας και την ανάγκη για στοχευμένη υποστήριξη.

Η μείωση της ανεργίας και τα περιθώρια βελτίωσης

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά σε γενικότερο επίπεδο. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχουν επιμέρους ομάδες πληθυσμού όπου εντοπίζονται ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Η στόχευση των νέων και υφιστάμενων προγραμμάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι γυναίκες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι και τα άτομα με αναπηρία, αποδεικνύει την προσπάθεια για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες στην αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit