Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) έρχεται: Τι θα εμφανίζει και τι θα ζητά από τους ιδιοκτήτες

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών, με στόχο να ξεκινήσει η πιλοτική του λειτουργία εντός του προσεχούς διμήνου. Το νέο αυτό εργαλείο θα συγκεντρώνει σε μία οθόνη τα ακίνητα όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9 και τις αντίστοιχες εγγραφές του Κτηματολογίου, καλώντας τους ιδιοκτήτες να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των καταχωρίσεων, τη δήλωση της σημερινής χρήσης κάθε ιδιοκτησίας και την επιβεβαίωση των ενεργών μισθώσεων.

Η αντιστοίχιση ακινήτων Ε9 και Κτηματολογίου

Η πρώτη υποχρέωση που θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο ΜΙΔΑ θα είναι η αντιστοίχιση των στοιχείων που εμφανίζονται στο Ε9 με τις εγγραφές του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ιδιοκτήτες θα βλέπουν σε μία οθόνη τα ακίνητα όπως καταγράφονται και στα δύο αρχεία. Θα καλούνται να υποδείξουν ποιος ΑΤΑΚ του Ε9 αντιστοιχεί στον ΚΑΕΚ του ίδιου ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ίδια οθόνη, ωστόσο η απόφαση για το ποιες εγγραφές ταιριάζουν μεταξύ τους δεν θα λαμβάνεται αυτόματα. Αντιθέτως, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος να αναγνωρίσει και να συνδέσει τις καταχωρίσεις που αφορούν το ίδιο ακίνητο.

Διαχείριση λαθών και αποκλίσεων στα στοιχεία

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο λάθος στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία, όπως για παράδειγμα διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, η διόρθωση δεν θα γίνεται μέσα από το ΜΙΔΑ. Αντίθετα, η διαδικασία διόρθωσης θα πραγματοποιείται απευθείας στην εφαρμογή του Ε9.

Μια διαφορετική περίπτωση αφορά αποκλίσεις που οφείλονται στην κτηματολογική εγγραφή. Για αυτές τις περιπτώσεις, δεν αρκεί μια απλή αλλαγή στη φορολογική δήλωση. Αντιθέτως, θα απαιτηθούν ειδικότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση και επίλυση τέτοιων ζητημάτων, οι οποίες θα πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η δήλωση της χρήσης κάθε ιδιοκτησίας

Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης των ακινήτων μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν τη χρήση κάθε ιδιοκτησίας. Το νέο μητρώο έχει ως στόχο να καταγράψει όχι μόνο σε ποιον ανήκει κάθε ακίνητο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτυπώνεται εάν το ακίνητο ιδιοκατοικείται, παραμένει κενό, έχει παραχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, εκμισθώνεται ως κατοικία, χρησιμοποιείται ως επαγγελματικός χώρος ή διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτή η καταγραφή θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης των ακινήτων.

Έλεγχος και επιβεβαίωση των υφιστάμενων μισθώσεων

Για τα ακίνητα που είναι ήδη μισθωμένα, θα ακολουθήσει ο έλεγχος των υφιστάμενων ενοικιαστηρίων. Οι καταχωρίσεις των μισθώσεων που έχουν ήδη δηλωθεί θα εμφανίζονται στην εφαρμογή του ΜΙΔΑ. Ο ιδιοκτήτης θα καλείται να επιβεβαιώσει ποιες από αυτές τις μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και είναι ενεργές.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ενεργές μισθώσεις θα περάσουν αυτόματα στο νέο μητρώο, χωρίς να χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να συμπληρώσει εξαρχής όλα τα στοιχεία τους. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει στον διαχωρισμό των ενεργών μισθώσεων από εκείνες που έχουν λήξει, προσφέροντας σαφήνεια και επικαιροποιημένα στοιχεία.

Πρακτική σημασία για αλλαγές σε ενοικιαστήρια

Η αντιστοίχιση των ακινήτων και η επιβεβαίωση των μισθώσεων αποκτούν άμεση πρακτική σημασία, ιδίως όταν απαιτείται κάποια αλλαγή σε ένα υπάρχον ενοικιαστήριο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση μιας μίσθωσης, θα είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρωθεί δύο βήματα.

Αρχικά, θα πρέπει να έχει συνδεθεί το ακίνητο του Ε9 με την αντίστοιχη εγγραφή του στο Κτηματολόγιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη μίσθωση παραμένει ενεργή. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει και τις υπόλοιπες ενεργές μισθώσεις που διατηρεί. Δυσκολίες αναμένονται κυρίως στις περιπτώσεις όπου τα δύο αρχεία δεν αποτυπώνουν την ιδιοκτησία με τον ίδιο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta