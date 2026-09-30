Η ρύθμιση των 120 δόσεων φέρνει θετική έκπληξη στην αγορά

Η απόφαση της κυβέρνησης να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, αιφνιδίασε ευχάριστα τον κόσμο της αγοράς. Το μέτρο αυτό, το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ευχάριστη εξέλιξη για την αγορά

Η επέκταση της ρύθμισης των οφειλών σε 120 δόσεις ήταν ένα από τα πλέον επίμονα ζητούμενα μέτρα από τον κόσμο της αγοράς. Οι επιχειρήσεις προέτρεπαν την κυβέρνηση να συμπεριλάβει αυτή τη δυνατότητα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο να μπορέσουν να ανταποκριθούν με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Η εφαρμογή του μέτρου, όπως τονίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση των αιτημάτων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η προηγούμενη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις δεν επαρκούσε για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η διεκδίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας έχει διεκδικήσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για περισσότερα από δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί ένα πραγματικά βιώσιμο πλαίσιο αποπληρωμής των συσσωρευμένων χρεών. Στις ανακοινώσεις του, το ΒΕΑ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε.

Η θέση του Επιμελητηρίου ήταν σταθερή ως προς την ανεπάρκεια των 72 δόσεων, τονίζοντας την ανάγκη για μια ρύθμιση που να προσφέρει πραγματική ανακούφιση και να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Η νέα ρύθμιση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.

Δηλώσεις του προέδρου του ΒΕΑ

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, δήλωσε ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, σε συνδυασμό με την ένταξη πλέον και των οφειλών του 2024, αποτελεί «ουσιαστική δικαίωση δύο βασικών αιτημάτων». Ο κ. Δαμίγος επανέλαβε τη θέση του Επιμελητηρίου, το οποίο για περισσότερα από δύο χρόνια επισήμαινε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία, με δόση που να μπορούν να πληρώνουν, και όχι απλώς μία ρύθμιση «στα χαρτιά».

Ο ίδιος τόνισε ότι η αποδοχή αυτών των δύο αιτημάτων συνιστά ένα σημαντικό βήμα. Κατά τον κ. Δαμίγο, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι όταν η Πολιτεία αφουγκράζεται την πραγματική οικονομία, μπορούν να δοθούν εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Η θέση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Από την πλευρά του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανάσα στην επιχειρηματικότητα. Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει τη νέα αυτή δυνατότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα και η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθούν από το εύρος των δικαιούχων που θα μπορέσουν να ενταχθούν, καθώς και από τους όρους ένταξης και διατήρησης της ρύθμισης. Προσθέτει ότι απαιτούνται ελαστικά κριτήρια ένταξης και δόσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματική δυνατότητα πληρωμής, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παλαιές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Με πληροφορίες από: Newsit