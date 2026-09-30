Οδηγός στην Ιρλανδία αποζημιώθηκε με 18.000 ευρώ για άδικη απόλυση

Ένας οδηγός φορτηγού στην Ιρλανδία δικαιώθηκε από την Workplace Relations Commission (WRC), η οποία έκρινε άδικη την απόλυσή του και του επιδίκασε αποζημίωση 18.000 ευρώ. Ο Algis Cesonis είχε απολυθεί μετά την άρνησή του να μεταφέρει λίπασμα, επικαλούμενος πρόβλημα στη μέση. Η απόφαση της WRC αναγνώρισε τη συνέχεια της εργασιακής του σχέσης, παρά την αλλαγή εργοδότη.

Η αρχή της εργασιακής σχέσης και η αλλαγή εταιρείας

Ο Algis Cesonis ξεκίνησε να εργάζεται ως οδηγός φορτηγού τον Αύγουστο του 2021. Αρχικά, απασχολούνταν στην εταιρεία John McGrath Haulage Transport Limited, όπου εκτελούσε μεταφορές βουτύρου και τυριού.

Τον Ιούνιο του 2024, το συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταφοράς αναλήφθηκε από τη Martin Ryan Haulage Limited. Ο Cesonis συνέχισε την εργασία του για τη νέα εταιρεία, διατηρώντας τον ρόλο του οδηγού και λαμβάνοντας μεικτό εβδομαδιαίο μισθό 850 ευρώ.

Η διαφωνία και η απόλυση μέσω μηνύματος

Η διαφωνία που οδήγησε στην απόλυση του οδηγού προέκυψε τον Σεπτέμβριο του 2024. Εκείνη την περίοδο, η Martin Ryan Haulage Limited επέκτεινε τα καθήκοντα των οδηγών της, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τη μεταφορά λιπασμάτων.

Ο Algis Cesonis ενημέρωσε τον διευθυντή Declan Ryan ότι δεν μπορούσε να αναλάβει τη φόρτωση λιπάσματος, επικαλούμενος προηγούμενο τραυματισμό στη μέση και τον πόνο που του προκαλούσε η συγκεκριμένη εργασία. Την ίδια ημέρα, ο οδηγός έλαβε ένα μήνυμα από τον υπεύθυνο, το οποίο ανέφερε ότι, αν γνώριζε πως ο Cesonis είχε πρόβλημα υγείας που τον εμπόδιζε να εργάζεται καθημερινά, «δεν θα είχε δεχθεί την πρόσληψή του».

Η προσφυγή στην WRC και το επιχείρημα της εταιρείας

Μετά την απόλυσή του, ο Algis Cesonis προσέφυγε στην Workplace Relations Commission (WRC), ζητώντας δικαίωση. Η Martin Ryan Haulage υποστήριξε ενώπιον της WRC ότι ο Cesonis είχε ξεκινήσει να εργάζεται για εκείνη την 1η Ιουνίου 2024, όταν ανέλαβε το συμβόλαιο.

Βάσει αυτού του επιχειρήματος, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο εργαζόμενος δεν είχε την απαιτούμενη προϋπηρεσία για να προσφύγει κατά της απόλυσής του ως αδικαιολόγητης. Ωστόσο, η WRC δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη θέση της εταιρείας.

Η απόφαση της WRC και η αναγνώριση της συνέχειας

Η υπεύθυνη της υπόθεσης στην WRC, Patsy Doyle, έκρινε ότι η δραστηριότητα μεταφοράς βουτύρου και τυριού αποτελούσε μια οικονομική οντότητα που διατήρησε την ταυτότητά της, παρά την αλλαγή της εταιρείας που εκτελούσε το συμβόλαιο.

Ως εκ τούτου, η WRC αναγνώρισε τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης του Algis Cesonis και την προϋπηρεσία του, η οποία υπολογίστηκε από τον Αύγουστο του 2021. Κατόπιν αυτών, η WRC έκρινε ότι η απόλυση του οδηγού ήταν άδικη.

Το ύψος της αποζημίωσης και η ευθύνη του εργαζομένου

Παρόλο που η απόλυση κρίθηκε άδικη, η υπόθεση δεν κατέληξε σε πλήρη αποζημίωση για τον εργαζόμενο. Η WRC απέδωσε στον Algis Cesonis 30% ευθύνη για την απόλυσή του.

Η απόδοση ευθύνης βασίστηκε στη στάση του και στην έλλειψη δέσμευσης κατά την επιστροφή του στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια. Για τους λόγους αυτούς, το τελικό ποσό της αποζημίωσης περιορίστηκε στα 18.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχειας της εργασιακής σχέσης σε περιπτώσεις αλλαγής εργοδότη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta