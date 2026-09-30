Νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης: Διεύρυνση ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεις

Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης οφειλών.

Η κυβερνητική προσέγγιση και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει παρεμβάσεις με τακτική επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο, τονίζοντας την ανάγκη για ευελιξία. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση».

Παράλληλα, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση, ζητώντας τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις

Λόγω της επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού και της λειτουργίας των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση διευρύνει το πλαίσιο των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να δώσει μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120, έναντι 72 που ίσχυε προηγουμένως, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Προϋποθέσεις και επιτόκιο της ρύθμισης

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, ενώ προηγουμένως το όριο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2023. Επίσης, οι οφειλές αυτές δεν πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι της 20ης Απριλίου 2026 που ίσχυε παλαιότερα.

Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, δηλαδή 5,84%. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εξωδικαστικός μηχανισμός και τρέχουσες οφειλές

Οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή αυτές που προέκυψαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 (κάτω των 2 ετών), ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Επιπλέον, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεων. Αυτό αφορά χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers, ανάλογα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr