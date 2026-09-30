Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερις νέες παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τη διεύρυνση του πλαισίου ρύθμισης παλαιών οφειλών. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, προσαρμοζόμενα στην εξέλιξη των συνθηκών.

Οι νέες παρεμβάσεις για την οικονομία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αντοχές της οικονομίας. Έκανε λόγο για μία «αλυσιδωτή καταιγίδα» που επηρεάζει όλα τα κράτη, τονίζοντας ότι η χώρα «δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση».

Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκαν οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις. Από αυτές, δύο αφορούν άμεσα την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στα καύσιμα και τις οφειλές.

Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων, ιδίως του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, αποφασίστηκε η αύξηση της επιδότησης στο δίκτυο. Η επιδότηση διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ), από τα προηγούμενα 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ).

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για την περίοδο από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου 2026. Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για αυτό το δεκαπενθήμερο εκτιμάται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, με την προσφορά των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στο diesel κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά, μέτρο που θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Νέες ανακοινώσεις για καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης

Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών, σε συνδυασμό με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο σε μεταγενέστερο χρόνο. Έως τις 14 Οκτωβρίου, αναμένονται νέες ανακοινώσεις.

Οι ανακοινώσεις αυτές θα αφορούν τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για την πορεία των μέτρων στήριξης.

Διεύρυνση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις

Ένα σημαντικό μέτρο αφορά τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί μεγαλύτερη «ανάσα» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια των πληρωμών.

Συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να παραμένει στα 30 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Λεπτομέρειες και προθεσμίες για τη ρύθμιση

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, έναντι της προηγούμενης προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2023. Επίσης, πρέπει να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε αντίθεση με την προηγούμενη ημερομηνία της 20ης Απριλίου 2026.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, από την προηγούμενη ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2026. Επιπλέον, οι πολίτες που έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων παραμένει το ίδιο με αυτό της προηγούμενης ρύθμισης, ενώ οι τρέχουσες οφειλές (μετά την 1η Ιανουαρίου 2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta