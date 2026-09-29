Το επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ εντάσσεται στις τακτικές αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων

Στις τακτικές αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων εντάσσεται το μηνιαίο ποσό των 300 ευρώ, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής. Η βασική αλλαγή είναι ότι το ποσό αυτό δεν θεωρείται έκτακτο επίδομα ή μπόνους, αλλά αποτελεί σταθερό μέρος του μισθού. Η ρύθμιση, η οποία έχει ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τις περιπτώσεις στις οποίες η παροχή συνεχίζεται ή διακόπτεται.

Το μηνιαίο ποσό και οι δικαιούχοι

Το ποσό των 300 ευρώ ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές, κάτι που σημαίνει ότι καταβάλλεται κάθε μήνα μαζί με τη μισθοδοσία. Παράλληλα, υπόκειται στις αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως και οι υπόλοιπες τακτικές αποδοχές.

Η νέα ρύθμιση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένων των μετακλητών υπαλλήλων. Επίσης, περιλαμβάνει εργαζομένους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που απασχολούνται σε συγκεκριμένους φορείς του Δημοσίου. Στους δικαιούχους συγκαταλέγονται και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά

Για τους υπαλλήλους που λάμβαναν προσωπική διαφορά στις 30 Ιουνίου 2026, τα 300 ευρώ δεν προστίθενται αυτόματα πάνω από το ποσό που ήδη καταβαλλόταν. Αντιθέτως, η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τη νέα παροχή.

Σε περίπτωση που η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη ή ίση με τα 300 ευρώ, τότε συμψηφίζεται μέχρι του ύψους της. Εάν η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη από τα 300 ευρώ, το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον υπάλληλο ως προσωπική διαφορά.

Ασφαλιστική δικλείδα κατά των μειώσεων

Η εγκύκλιος, η οποία υπογράφεται από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, προβλέπει μια ασφαλιστική δικλείδα για να διασφαλίσει ότι η αλλαγή δεν θα οδηγήσει σε τελική μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας έχουν την υποχρέωση να συγκρίνουν το ποσό που απομένει μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή της ρύθμισης.

Εάν από αυτή τη σύγκριση προκύψει μείωση σε βάρος του υπαλλήλου, η διαφορά αποκαθίσταται άμεσα. Αυτό γίνεται είτε μέσω της δημιουργίας μιας νέας προσωπικής διαφοράς είτε μέσω της προσαύξησης της ήδη υπάρχουσας. Κατά τον υπολογισμό αυτής της προσαύξησης, λαμβάνονται υπόψη και οι κρατήσεις που επιβάλλονται στην ίδια την προσωπική διαφορά, ώστε να καλυφθεί πλήρως η όποια απώλεια.

Παράδειγμα εφαρμογής της ρύθμισης

Ένα παράδειγμα που δίνεται αφορά έναν υπάλληλο με βασικό μισθό 1.598 ευρώ και προσωπική διαφορά 740,26 ευρώ. Πριν από την εφαρμογή της ρύθμισης, οι μικτές αποδοχές του ανέρχονταν σε 2.338,26 ευρώ, ενώ οι αποδοχές του μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων ήταν 1.953,57 ευρώ.

Μετά την ένταξη των 300 ευρώ και τον αρχικό συμψηφισμό, η προσωπική διαφορά του υπαλλήλου περιορίζεται στα 440,26 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών κρατήσεων, το ποσό μετά τις κρατήσεις θα έπεφτε στα 1.898,91 ευρώ, δηλαδή θα προέκυπτε απώλεια 54,66 ευρώ. Για να καλυφθεί αυτή η διαφορά, η προσωπική διαφορά προσαυξάνεται κατά 56,94 ευρώ και διαμορφώνεται τελικά στα 497,20 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, οι τελικές αποδοχές μετά τις κρατήσεις διατηρούνται στο αρχικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι ο υπάλληλος δεν θα υποστεί μείωση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr