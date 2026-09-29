Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας για ΗΠΑ-Ιράν, πτώση στο φυσικό αέριο

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στη διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπερτερούν των προσδοκιών για επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων. Συγκεκριμένα, το Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινείται στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026. Αντίθετα, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται πτωτικά, υποχωρώντας κάτω από τα 72 ευρώ ανά MWh.

Ανοδική πορεία για τις τιμές του πετρελαίου

Η διεθνής αγορά πετρελαίου χαρακτηρίζεται από ανοδικές τάσεις, με την αβεβαιότητα που περιβάλλει τη διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να παραμένει κυρίαρχη. Αυτή η κατάσταση επισκιάζει τις προσδοκίες για πιθανή επανέναρξη της ομαλής ροής φορτίων μέσω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, οδηγώντας σε συνεχή άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Στις συναλλαγές της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026, το Brent διαπραγματεύτηκε στα 107 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI κατέγραψε κίνηση στα επίπεδα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι, αντανακλώντας την επικρατούσα ανησυχία στην αγορά.

Περιορισμένη πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη, σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο. Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Οι θέσεις των δύο χωρών παραμένουν διαμετρικά αντίθετες όσον αφορά μια νέα συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό, με την Τεχεράνη να επιμένει σε όρους τους οποίους ο Πρόεδρος Τραμπ έχει απορρίψει.

Το ενδεχόμενο χαλάρωσης κυρώσεων

Παρά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης, ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτή η πιθανή κίνηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την αποδέσμευση κεφαλαίων, εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πυρηνικής συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ροές ενέργειας.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και η Σαουδική Αραβία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η επαναλειτουργία της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Οι διαταραχές στη ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών συνεχίζονται, δημιουργώντας προβληματισμούς για τον εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Σαουδική Αραβία φέρεται να αποκατέστησε τη ροή πετρελαίου στα περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτό επιτεύχθηκε μετά την ολοκλήρωση των επισκευών σε έναν κρίσιμο αγωγό, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ και συμβάλλοντας στην σταθεροποίηση των ροών.

Πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Σε αντίθεση με την αγορά πετρελαίου, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται σε πτωτική τροχιά. Στις συναλλαγές της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026, υποχώρησαν κάτω από τα 72 ευρώ ανά MWh, μετά από μια άνοδο που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι έμποροι συνεχίζουν να παρακολουθούν τις προοπτικές εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χειμώνα, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαταραχών στη ροή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η QatarEnergy, στο μεταξύ, παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις παραδόσεις LNG στην ιταλική Edison, έως τις αρχές Δεκεμβρίου, γεγονός που επηρεάζει τις προσδοκίες για τον εφοδιασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit