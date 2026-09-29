Ενιαίος κόμβος ακινήτων: Η νέα ψηφιακή υποδομή που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για κάθε ακίνητο

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στον σχεδιασμό του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων, μιας νέας κεντρικής ψηφιακής υποδομής. Αυτή η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει πλήθος δεδομένων για τα ακίνητα της χώρας από διάφορους δημόσιους φορείς. Το έργο, με προϋπολογισμό 3,72 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει τις συναλλαγές στην αγορά ακινήτων. Οι προτάσεις για την υλοποίησή του θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Τι είναι ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων αποτελεί μια ενιαία ψηφιακή υποδομή, η οποία θα συγκεντρώνει φορολογικά, ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, ενεργειακά και άλλα δεδομένα που αφορούν τα ακίνητα της Ελλάδας. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει τη συγκέντρωση πληροφοριών από ένα ευρύ φάσμα πηγών.

Συγκεκριμένα, ο κόμβος θα αντλεί δεδομένα από την ΑΑΔΕ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τις πολεοδομικές υπηρεσίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον ΔΕΔΔΗΕ και τους ΟΤΑ. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συστηματοποιεί και θα ενσωματώνει ψηφιακή πληροφορία για κτίρια, οικόπεδα, καθώς και στοιχεία της εκμετάλλευσής τους, όπως ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενοικιάσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι στόχοι της νέας ψηφιακής υποδομής

Ο νέος κόμβος αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην αγορά ακινήτων, προσφέροντας ένα αξιόπιστο και συγκεντρωμένο σύνολο πληροφοριών. Παράλληλα, στοχεύει στη διευκόλυνση των συναλλαγών και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, απλοποιώντας τις διαδικασίες για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Επιπλέον, η πλατφόρμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, μέσω της διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα των ακινήτων.

Πώς θα λειτουργεί ο κόμβος

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή που θα προάγει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτή η διασύνδεση αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ένας βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος όπου οι πληροφορίες θα αντλούνται σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, δεν θα απαιτείται πλέον από τον πολίτη να μεταφέρει έγγραφα από τη μία υπηρεσία στην άλλη, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Η σύνδεση με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Το ΜΙΔΑ υλοποιείται από την ΑΑΔΕ και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες τροφοδότησης του κόμβου με φορολογικά δεδομένα.

Το ΜΙΔΑ επικεντρώνεται κυρίως στη φορολογική απεικόνιση των ακινήτων, καθώς και στη χρήση και τη μίσθωσή τους. Περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των στοιχείων του Ε9 με το Ελληνικό Κτηματολόγιο μέσω των κωδικών, παρέχοντας έτσι μια συνεκτική εικόνα των φορολογικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών.

Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα

Το έργο του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων έχει προϋπολογισμό 3,72 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη δημοσιευθεί, με τις προτάσεις να γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη θέση σε παραγωγική λειτουργία και την υποστήριξη του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων. Ολοκληρώνοντας, το έργο επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή πληροφορία από διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με πληροφορίες από: Enikos