Η Ευρώπη μειώνει φόρους στα καύσιμα, στην Ελλάδα εξετάζουν νέα επιδότηση στο ντίζελ

Με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να έχει φτάσει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει νέα παρέμβαση στην αντλία. Οι αποφάσεις αναμένονται να ανακοινωθούν αύριο και αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη επιστρατεύσει πιο επιθετικά μέτρα για να συγκρατήσουν τις τιμές των καυσίμων.

Η ελληνική παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης

Οι επικείμενες αποφάσεις στην Αθήνα αναμένεται να γίνουν γνωστές αύριο, με το βασικό σενάριο να προβλέπει αύξηση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η παρέμβαση αυτή αφορά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η άνοδος των τιμών.

Σήμερα, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται ανεβάζει την κρατική συμμετοχή ακόμη και στα 20 λεπτά το λίτρο, με το ακριβές ύψος της παρέμβασης να «κλειδώνει» την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα εάν θα ακολουθήσουν και τα διυλιστήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών. Εάν τα διυλιστήρια συμμετάσχουν, η συνολική παρέμβαση στην αντλία θα μπορούσε να ενισχυθεί αισθητά σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα μέτρα, με τις σημερινές τιμές είναι δύσκολο να δούμε το πετρέλαιο κίνησης να επιστρέφει κάτω από τα 2 ευρώ. Το μέτρο λειτουργεί κυρίως ως ανάχωμα απέναντι σε έναν νέο γύρο ανατιμήσεων, παρά ως μηχανισμός για την επιστροφή στις τιμές που γνώριζαν οι οδηγοί πριν από τη νέα ενεργειακή αναταραχή.

Η γερμανική προσέγγιση με μείωση φόρων

Σε αντίθεση με την ελληνική προσέγγιση, η Γερμανία επέλεξε να παρέμβει απευθείας στη φορολογία των καυσίμων. Το γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 25 Σεπτεμβρίου μια σημαντική μείωση του ενεργειακού φόρου.

Η μείωση αυτή αφορά τόσο τη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, και ανέρχεται σε 14,04 λεπτά το λίτρο. Η ισχύς του μέτρου ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Μαζί με τη μείωση του ΦΠΑ που προκύπτει από τον χαμηλότερο φόρο, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία για τους καταναλωτές υπολογίζεται σε περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο. Το κόστος αυτού του πακέτου εκτιμάται από τη γερμανική κυβέρνηση σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πλαφόν και ρυθμίσεις στις τιμές στη Γερμανία

Το Βερολίνο δεν περιορίζεται μόνο στις φορολογικές μειώσεις, αλλά προχωρά και σε περαιτέρω ενέργειες. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τις πετρελαϊκές εταιρείες για την εφαρμογή ενός προσωρινού πλαφόν στις τιμές των καυσίμων.

Η εφαρμογή του πλαφόν αναμένεται το αργότερο από τις αρχές του 2027, με τη γερμανική κυβέρνηση να εξετάζει μοντέλα που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο.

Επιπρόσθετα, από τον περασμένο Απρίλιο, η Γερμανία έχει περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών στα πρατήρια σε μία μόνο φορά την ημέρα, στις 12 το μεσημέρι. Οι μειώσεις των τιμών, αντίθετα, μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Τα μέτρα της Ιταλίας στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Η Ιταλία ακολουθεί ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση Μελόνι έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης.

Αυτή η στρατηγική έχει ως στόχο να απορροφήσει ένα μέρος των αυξήσεων που παρατηρούνται στις τιμές. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η μείωση του ΕΦΚ κατά 17 λεπτά το λίτρο είχε παραταθεί, δείχνοντας τη συνεχή προσπάθεια της κυβέρνησης.

Ακολούθως, θεσπίστηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη συνέχιση της φορολογικής παρέμβασης. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης να διατηρήσει την ελάφρυνση για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki