Η Bentley παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα, δοκιμάζοντας την αγορά πολυτελείας

Η Bentley παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα, ένα SUV με την ονομασία Torcal, στοιχηματίζοντας ότι οι πλούσιοι αγοραστές επιθυμούν οδήγηση μηδενικών εκπομπών χωρίς να θυσιάσουν τα σχεδιαστικά στοιχεία που καθορίζουν τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων για περισσότερο από έναν αιώνα. Η κυκλοφορία του Torcal έρχεται λίγους μήνες μετά την παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος της Ferrari, το οποίο είχε δεχτεί κριτική για την απόκλισή του από την παραδοσιακή αισθητική. Η Bentley, από την πλευρά της, είχε προηγουμένως καθυστερήσει την κυκλοφορία του δικού της ηλεκτρικού μοντέλου μέχρι το 2026 και είχε εγκαταλείψει τον στόχο να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2030, επικαλούμενη την ετοιμότητα των πελατών της.

Η διατήρηση της ταυτότητας της Bentley στην ηλεκτροκίνηση

Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Bentley αποτελεί αναμφισβήτητα μέρος της οικογένειας της μάρκας. Η εταιρεία έχει φροντίσει να διατηρήσει στυλιστικά στοιχεία από τα μοντέλα της με κινητήρα εσωτερικής καύσης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στην αισθητική της. Τα φώτα του Torcal, για παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί σε σχήμα διαμαντιού, θυμίζοντας μια παραδοσιακή μπροστινή μάσκα, παρόλο που τα ηλεκτρικά οχήματα δεν απαιτούν τέτοια για την ψύξη του κινητήρα τους.

Πέραν της οπτικής ταυτότητας, η Bentley έχει επενδύσει και στην ακουστική εμπειρία. Το αυτοκίνητο αναδημιουργεί την αίσθηση ενός κινητήρα V8 μέσω ενός soundtrack που βασίζεται σε ορχηστρικά τύμπανα, γνωστά ως kettledrums. Αυτά τα τύμπανα υποστηρίζονται από μικρότερα τύμπανα, τα οποία επιταχύνονται αρμονικά καθώς το όχημα αυξάνει την ταχύτητά του, προσφέροντας μια οικεία ακουστική αίσθηση στον οδηγό και τους επιβάτες.

Η φιλοσοφία πίσω από το νέο μοντέλο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser, δήλωσε στο Reuters ότι η βασική πρόθεση της εταιρείας ήταν πάντα να κατασκευάσει «πρώτα μια Bentley». Ο κ. Walliser εξήγησε ότι η πεποίθηση της εταιρείας είναι πως οι καταναλωτές δεν ζητούν ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι ηλεκτρικό. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζεται στην προσεκτική ενσωμάτωση της ηλεκτρικής τεχνολογίας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας που έχει καθιερώσει τη Bentley στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Το Torcal τοποθετείται στο χαμηλότερο άκρο της γκάμας της Bentley, με τιμή εκκίνησης τα 201.200 ευρώ. Αυτό το καθιστά σημαντικά πιο προσιτό σε σύγκριση με το ηλεκτρικό Luce της Ferrari, το οποίο ξεκινά από 550.000 ευρώ. Ο κ. Walliser υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αντιπροσωπεύει μια «πιο προσιτή Bentley», η οποία, όπως δήλωσε, «σίγουρα ανοίγει νέες αγορές» για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Το τοπίο στην αγορά των υπερπολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων

Η κυκλοφορία του SUV Torcal από την Bentley έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά των υπερπολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων αρχίζει να διαμορφώνεται. Η παρουσίαση του Torcal ακολουθεί την κυκλοφορία του πρώτου ηλεκτρικού οχήματος της Ferrari, το Luce, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, αντιμετώπισε κριτική από ορισμένους λάτρεις του αυτοκινήτου. Η κριτική αυτή εστιάστηκε στο γεγονός ότι το Luce δεν έμοιαζε πολύ με τα παραδοσιακά χαμηλωμένα, βενζινοκίνητα σπορ αυτοκίνητα της ιταλικής μάρκας, υποδεικνύοντας την πρόκληση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση για καθιερωμένες μάρκες.

Εκτός από την Bentley και τη Ferrari, η Rolls-Royce, η οποία ανήκει στον όμιλο BMW, είναι η μόνη άλλη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία υπερπολυτελών αυτοκινήτων που προσφέρει αυτήν τη στιγμή ένα ηλεκτρικό μοντέλο στην αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά των πλήρως ηλεκτρικών υπερπολυτελών οχημάτων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με λίγους μόνο παίκτες να έχουν εισέλθει ενεργά.

Διαφορετικές στρατηγικές και η ζήτηση των πελατών

Άλλες κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελείας ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση. Η Lamborghini, η οποία, όπως και η Bentley, ανήκει στον όμιλο Volkswagen, έχει επιλέξει να καθυστερήσει την κυκλοφορία του πρώτου της ηλεκτρικού οχήματος. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Lamborghini αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το τέλος της δεκαετίας, σηματοδοτώντας μια πιο σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή.

Αντίστοιχα, η βρετανική McLaren δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν έχει σχέδια για την παραγωγή ηλεκτρικού οχήματος στο άμεσο μέλλον. Και οι δύο εταιρείες, η Lamborghini και η McLaren, επικαλέστηκαν την περιορισμένη ζήτηση από τους πελάτες τους ως έναν από τους βασικούς λόγους για τις αποφάσεις τους, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων στην προσαρμογή τους στην ηλεκτρική μετάβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki