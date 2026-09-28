Η Coral – Shell Licensee εγκαινίασε το 100ό πρατήριο εκτός Ελλάδας

Ένα σημαντικό ορόσημο σηματοδοτεί το έτος 2026 για την Coral – Shell Licensee, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών παρουσίας της Shell στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 100ού πρατηρίου με το σήμα της Shell εκτός ελληνικών συνόρων. Το νέο αυτό σημείο λιανικής αποτελεί μέρος της δυναμικής διεθνούς πορείας του Ομίλου Motor Oil.

Το νέο πρατήριο στην Κροατία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Το 100ό πρατήριο της Coral – Shell Licensee εκτός Ελλάδας βρίσκεται στην πόλη Osijek της Κροατίας. Άνοιξε για το κοινό στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου Motor Oil στην ευρύτερη περιοχή. Το συγκεκριμένο σημείο λιανικής είναι το 100ό που λειτουργεί εκτός ελληνικών συνόρων υπό τη διαχείριση της εταιρείας.

Το νέο πρατήριο προσφέρει τα κορυφαία καύσιμα Shell V–Power, καλύπτοντας τις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών. Επιπλέον, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, συνδυάζοντας ποιοτική εξυπηρέτηση με σύγχρονες επιλογές αγορών και εστίασης. Στο Shell Café, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν καφέ, σνακ, καθώς και γαστρονομικές επιλογές που φέρουν την υπογραφή του Mate Janković, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους σεφ της Κροατίας.

Συμβολισμοί και δηλώσεις από τη διοίκηση

Η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια της Coral – Shell Licensee, σχολίασε το ορόσημο του 100ού πρατηρίου εκτός Ελλάδας. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική διεθνή πορεία της εταιρείας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κυρία Καλαντζή υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, στις σύγχρονες υπηρεσίες κινητικότητας και στην ενίσχυση της παρουσίας του σήματος Shell στην ευρύτερη περιοχή.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το ορόσημο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με μια ξεχωριστή χρονιά για την εταιρεία. Όπως ανέφερε, η Shell συμπληρώνει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον συμβολισμό στην επέκταση του δικτύου εκτός συνόρων.

Η στρατηγική ανάπτυξη και το διεθνές αποτύπωμα

Από την πλευρά του, ο Έρικ Μάνο, Διευθυντής Διεθνών Αγορών της Coral – Shell Licensee, αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας. Δήλωσε ότι στόχος είναι η συνέχιση της ενίσχυσης του διεθνούς αποτυπώματος της εταιρείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω επενδύσεων σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και σε σημεία εξυπηρέτησης που δημιουργούν αξία για τους πελάτες.

Ο κύριος Μάνο επεσήμανε ότι το 100ό πρατήριο αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου. Αυτό το δίκτυο εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 40.000 καταναλωτές σε πέντε χώρες. Η Coral – Shell Licensee διαχειρίζεται το σήμα της Shell στην Ελλάδα από το 2010, έχοντας έκτοτε αναπτύξει σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Η επέκταση σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τα τελευταία χρόνια, η Coral – Shell Licensee έχει επεκτείνει με επιτυχία τη δραστηριότητά της σε πέντε ακόμη χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει 42 πρατήρια στην Κύπρο, 37 πρατήρια στην Κροατία (πριν την προσθήκη του 100ού), 12 πρατήρια στη Σερβία, 5 πρατήρια στην Αλβανία και 4 πρατήρια στη Βόρεια Μακεδονία. Με την προσθήκη του νέου πρατηρίου στην Osijek, ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων στην Κροατία ανέρχεται πλέον σε 38, φτάνοντας τα 100 εκτός Ελλάδας.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύπτει σταθερά το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες. Στόχος είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Με πληροφορίες από: Topontiki