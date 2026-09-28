Τα νέα μέτρα για τα καύσιμα και οι αναθεωρήσεις κάθε 15 μέρες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων που αφορούν τις τιμές στα καύσιμα, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την Τετάρτη αναμένεται να γίνουν γνωστές οι οριστικές επιδοτήσεις που θα εφαρμοστούν σε βενζίνη, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και οι αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά έρχονται σε μια περίοδο όπου οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ κινούνται σταθερά στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα αναμένονται την Τετάρτη, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Τα μέτρα αυτά, που θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, θα αναθεωρούνται κάθε 15 μέρες. Αυτή η περιοδική αναθεώρηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις των διεθνών αγορών ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται στο «κόκκινο».

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως βασικό σκοπό την ελάφρυνση των καταναλωτών ενόψει του δύσκολου ενεργειακού χειμώνα που προβλέπεται. Οι λεπτομέρειες των επιδοτήσεων θα καθορίσουν το τελικό κόστος για τους οδηγούς και τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Μειώσεις τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης

Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, τα πιο αισιόδοξα σενάρια κάνουν λόγο για «κούρεμα» έως και 40 λεπτών στην αντλία. Πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις προβλέπουν μείωση της τάξης των 25 με 30 λεπτών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του λίτρου στα 1,65 ευρώ ή το ανώτατο στα 1,75 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου με τιμή περίπου 1,09 έως 1,10 ευρώ το λίτρο.

Για το ντίζελ κίνησης, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο από 10 έως 15 λεπτά. Σε αυτή την κρατική επιδότηση, αναμένεται να προστεθούν περίπου 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, θα δοθεί επίσης κρατική επιδότηση, ενώ θα επαναληφθεί και η επιδότηση από τα διυλιστήρια, η οποία θα ανέρχεται περίπου στα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στο 15% με 20%. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε πρόσφατα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση περισσότερων νοικοκυριών που ήδη πληρούν τα κριτήρια, χωρίς να διευρύνεται το φάσμα των δικαιούχων μέσω αλλαγών στα όρια εισοδήματος.

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων στην Ιταλία

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην Ελλάδα, στην ιταλική αγορά καυσίμων δύο πετρελαϊκές εταιρίες προχωρούν σε πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτή την απόφαση είναι η Eni, η Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων.

Η σχετική μείωση στην Eni θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8:00 ώρα Ιταλίας, και θα διαρκέσει για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της συγκεκριμένης εταιρίας θα οριστεί στα 1,99 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni και διαθέτει το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο, καθώς και να ασκεί βέτο σε βασικής σημασίας υποθέσεις. Η Eni διαθέτει το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας.

Επιπλέον, η πετρελαϊκή εταιρία Italiana Petroli, η οποία είναι αζέρικης ιδιοκτησίας, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται να μειώσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, αρχής γενομένης από αύριο. Οι κινήσεις αυτές στην Ιταλία σηματοδοτούν μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στην αντλία για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis