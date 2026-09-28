Η κυβέρνηση σε σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια

Ευρεία σύσκεψη για το ενεργειακό αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, εκτός απροόπτου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι υπουργοί και το οικονομικό επιτελίο, με βασικό στόχο την οριστικοποίηση της κυβερνητικής αντίδρασης απέναντι στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περίμεναν την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την εξέλιξη της υπόθεσης και τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι.

Ενεργειακό κόστος και ανησυχίες στο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία για το ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βραχνάδες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει εάν θα γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις που θα κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποδοχή αυτών των προτάσεων κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης.

Ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά τους απέναντι στις πιέσεις που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Η πρώτη δόση παρεμβάσεων προβλέπεται για τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η παρέμβαση, η οποία θα ανακοινωθεί την ημέρα που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα επικεντρωθεί στη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ένα μέτρο που αναμένεται να ανακουφίσει τους καταναλωτές.

Το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου. Αυτό το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προσφέροντας έτσι ενισχυμένη στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη. Επιπλέον, θα υπάρξει απευθείας στήριξη στην αντλία, μια κίνηση που στοχεύει στην άμεση ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων για τους πολίτες.

Το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που εξετάζονται αφορά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Το ζήτημα αυτό αποκτά πλέον και σαφή πολιτική διάσταση, καθώς αποτελεί αίτημα τόσο από το κυβερνητικό επιτελείο όσο και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ της μείωσής του. Η μείωση του ΕΦΚ θεωρείται κεντρικής σημασίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.

Ωστόσο, συνεργάτες του πρωθυπουργού ξεκαθαρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η μείωση του ΕΦΚ είναι μέσω της έγκρισης ευρωπαϊκής εξαίρεσης. Χωρίς αυτή την εξαίρεση, δεν υπάρχει το απαιτούμενο δημοσιονομικό περιθώριο για την υλοποίηση του μέτρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξήγησε ότι προϋπόθεση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα είναι να δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η σχετική δαπάνη να μη μετρά στην οροφή δαπανών.

Οι προγραμματισμένες περιοδείες του πρωθυπουργού

Παράλληλα με τις συζητήσεις για το ενεργειακό και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά περιοδειών το επόμενο διάστημα. Μία από αυτές τις επισκέψεις προβλέπεται να γίνει στη Δυτική Αθήνα, όπου ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε εκδήλωση του υπουργείου Υγείας. Αυτή η περιοδεία εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων και επαφών με τους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να βρεθεί στην Πιερία την ερχόμενη Παρασκευή. Η επίσκεψη στην Πιερία θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την περιοχή και τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki