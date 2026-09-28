Φόβοι για νέες αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο

Όλα τα μηνύματα, από την πορεία του πετρελαίου έως την κατάσταση των σιτηρών της Ουκρανίας, προμηνύουν έναν δύσκολο χειμώνα για την αγορά τροφίμων. Μετά από ένα διάστημα σχετικής ηρεμίας στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές αγορές, τα σύννεφα της ακρίβειας πυκνώνουν ξανά πάνω από την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, με τα σημάδια να δείχνουν νέες αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο.

Ηρεμία που εκπνέει

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κινήθηκαν με ρυθμούς αισθητά χαμηλότερους σε σχέση με τον γενικό μηνιαίο πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 2,9% τον Ιούνιο, στο 2,7% τον Ιούλιο και μόλις στο 0,9% τον Αύγουστο.

Την ίδια περίοδο, ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κατέγραφε υψηλότερους ρυθμούς, φτάνοντας το 4,4% τον Ιούνιο, το 3,4% τον Ιούλιο και το 3,8% τον Αύγουστο. Ωστόσο, αυτή η περίοδος χάριτος φαίνεται να εκπνέει με την έλευση του Οκτωβρίου.

Το ενεργειακό κόστος ανεβάζει τις τιμές

Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης να ορθώσει αναχώματα, όπως η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών και η παράταση της υποχρέωσης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ για προαναγγελία αυξήσεων έως το 2027, οι εξωγενείς πιέσεις είναι πλέον πολύ ισχυρές για να απορροφηθούν από την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα. Η βασικότερη αιτία ανησυχίας εντοπίζεται στην απότομη άνοδο του κόστους ενέργειας, η οποία μετακυλίεται άμεσα στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των αγαθών.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια έχουν προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις αγορές. Την ίδια στιγμή, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (δείκτης TTF) έχει καταγράψει άλμα, ξεπερνώντας τα 75 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, τιμή διπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκόσμια τροφοδοσία

Πέρα από το ενεργειακό μέτωπο, η παγκόσμια τροφοδοσία αντιμετωπίζει ένα εξίσου σοβαρό πλήγμα λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Ο συνεχιζόμενος «πόλεμος των drones» έχει μετατρέψει τις εμπορικές οδούς της Μαύρης Θάλασσας σε ζώνη υψηλού κινδύνου.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές και εμπορικά πλοία έχουν στραγγαλίσει τις εξαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ποσότητες σιτηρών που καταφέρνουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί δραματικά. Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους μεγάλους αγοραστές διεθνώς να αναζητούν εσπευσμένα εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με τον επικεφαλής οικονομολόγο της, Φίλιπ Λέιν, να προειδοποιεί ανοιχτά για νέα κορύφωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr