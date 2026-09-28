Η ΑΑΔΕ ενισχύει τους ελέγχους σε γάλα και κρέας για την πάταξη των ελληνοποιήσεων

Σε ένα πιο αυστηρό σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης για το γάλα και το κρέας, από την παραγωγή έως τη μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά, προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και της παραπλανητικής επισήμανσης προϊόντων ως ελληνικών, όταν για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Στόχος και πλαίσιο των νέων ελέγχων

Η συζήτηση για το νέο πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο αρχικά τα ευπαθή προϊόντα και ειδικότερα την τιμολόγηση της σκόνης γάλακτος. Ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Τσοπάνος, ανέφερε ότι το θέμα τέθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη με την ΑΑΔΕ.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσοπάνος, «στόχος της διαδικασίας είναι να πιάσει τους παραγωγούς από παντού, να μην αφήσει να περνάει τίποτα και από την άλλη πλευρά να πατάξει τις ελληνοποιήσεις».

Ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα και τεχνολογία

Στον σχεδιασμό που συζητείται, βασικό ρόλο αναμένεται να έχουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το σύστημα «Άρτεμις 2». Ο κ. Τσοπάνος διευκρίνισε ότι το «Άρτεμις 2» δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η λογική του νέου μηχανισμού είναι η δημιουργία μιας συνεχούς ηλεκτρονικής αλυσίδας καταγραφής, η οποία θα εκτείνεται από τον στάβλο έως τη βιομηχανία και από εκεί έως το τελικό προϊόν.

Διασταύρωση δεδομένων και επισήμανση προϊόντων

Μέσω της έκδοσης των σχετικών παραστατικών, θα μπορεί να διασταυρώνεται η ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται προς επεξεργασία σε μία μεταποιητική μονάδα με τις ποσότητες των προϊόντων που τελικά διατίθενται στην αγορά, όπως το γάλα και το γιαούρτι. Η αντιστοίχιση αυτή θα γίνεται στη βάση πρωτοκόλλων που θα συνδέουν την ποσότητα της πρώτης ύλης με το παραγόμενο τελικό προϊόν.

Ο κ. Τσοπάνος επεσήμανε ότι «όλα τα προϊόντα που θα φεύγουν από τον παραγωγό θα έχουν ηλεκτρονικό barcode, θα ανεβαίνουν στη βάση δεδομένων και θα γίνεται σύγκριση πόσους κωδικούς έβγαλε η μεταποιητική μονάδα σε σχέση με την ποσότητα ελληνικού γάλακτος που εισήγαγε». Πρόσθεσε επίσης ότι «στόχος είναι το ελληνικό γάλα να αναγράφεται ως τέτοιο και το εισαγόμενο να φέρει την ένδειξη “ΕΕ”».

Επέκταση στο κρέας και χρονοδιάγραμμα

Το ίδιο μοντέλο ελέγχου εξετάζεται και για το κρέας. Στη σχετική συνάντηση, σύμφωνα με τον κ. Τσοπάνο, έγινε αντίστοιχη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας. Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου το 85% του κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα είναι εισαγόμενο. Υπό αυτά τα δεδομένα, ο έλεγχος της προέλευσης των προϊόντων που φτάνουν στη λιανική και διατίθενται ως ελληνικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει χρονοδιάγραμμα 40 ημερών για την οριστικοποίηση της φόρμας δήλωσης των σχετικών στοιχείων, με στόχο αυτή να είναι έτοιμη έως τα Χριστούγεννα.

Συγκυρία στην αγορά

Οι προσπάθειες για αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά συμπίπτουν με μία περίοδο κατά την οποία η εγχώρια παραγωγή πρόβειου γάλακτος εμφανίζει υποχώρηση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr