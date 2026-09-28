Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης συνταξιούχων εξωτερικού: Νέες προθεσμίες και δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους συνταξιούχους του εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή, μεταφέρθηκε από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου. Αυτή η αλλαγή, που προέκυψε από τη Φορολογική Διοίκηση, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επιπλέον επτά μήνες για να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία. Παράλληλα, οι τροποποιήσεις ξεκαθαρίζουν όλες τις σχετικές ημερομηνίες που αφορούν την προσκόμιση δικαιολογητικών, την εξέταση των αιτήσεων και την τελική ένταξη στο ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις

Η Φορολογική Διοίκηση προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους συνταξιούχους που διαμένουν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η αρχική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου για την υποβολή της αίτησης μεταφέρθηκε επίσημα στην 31η Οκτωβρίου.

Αυτή η παράταση παρέχει στους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους επιπλέον επτά μήνες για να ολοκληρώσουν όλα τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας. Στόχος είναι η μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα και η υπαγωγή τους σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς

Για να μπορέσει ένας συνταξιούχος να ενταχθεί στο ειδικό φορολογικό καθεστώς, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία από τις βασικές απαιτήσεις είναι ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τουλάχιστον πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη.

Επιπλέον, οι αλλαγές που έγιναν από τη Φορολογική Διοίκηση ξεκαθαρίζουν τις ημερομηνίες για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων και την τελική ένταξη των δικαιούχων στο ειδικό αυτό καθεστώς φορολόγησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά, η διαδικασία απλοποιείται εφόσον τα σχετικά στοιχεία υπάρχουν ήδη στα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα για την απόδειξη της φορολογικής κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Ωστόσο, αν τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, οι συνταξιούχοι καλούνται να προσκομίσουν βεβαιώσεις φορολογικής κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη χώρα προέλευσής τους. Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας.

Φορολογία εισοδήματος και διαδικασία

Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο μια ενιαία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Αυτή η πράξη καλύπτει τόσο τα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή όσο και εκείνα που αποκτώνται στην αλλοδαπή.

Ο φόρος για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ). Αυτό το ειδικό καθεστώς επιτρέπει τη φορολόγηση των εν λόγω εισοδημάτων με τον ευνοϊκό συντελεστή του 7%.

Τρόποι υποβολής της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ψηφιακό τρόπο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ηλεκτρονική διεύθυνση myaade.gov.gr.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», να επιλέξουν «Νέο Αίτημα», στη συνέχεια «Φορολογία» και «Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος». Από εκεί, επιλέγουν την «Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Β ΚΦΕ».

Με πληροφορίες από: Enikos