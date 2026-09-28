Κλήρωση Τζόκερ: Οι αριθμοί που κερδίζουν και το τζακ ποτ της Κυριακής

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία προσέφερε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Παρά την προσδοκία για ανάδειξη μεγάλου νικητή, στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν έχουν ανακοινωθεί, ενώ η διαδικασία για την επόμενη κλήρωση έχει ήδη δρομολογηθεί.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, με αριθμό 3123 σύμφωνα με μία πηγή και 3124 σύμφωνα με άλλη, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί είναι οι εξής: 18, 14, 26, 3, 20. Ο αριθμός Τζόκερ που συμπληρώνει την πεντάδα είναι το 5. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τα αποτελέσματα για το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ που μοιράζει το παιχνίδι.

Παρά την κλήρωση των συγκεκριμένων αριθμών, δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία (5+1 επιτυχίες), γεγονός που οδήγησε σε τζακ ποτ. Η εξέλιξη αυτή μεταφέρει το μεγάλο έπαθλο στην επόμενη κλήρωση, προσφέροντας νέα ευκαιρία στους συμμετέχοντες.

Τζακ ποτ και επόμενη κλήρωση

Όπως επισημάνθηκε, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις 5+1 επιτυχίες, σημειώθηκε τζακ ποτ. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 1.000.000 ευρώ δεν βρήκε κάτοχο στην κλήρωση της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου και μεταφέρεται στην επόμενη. Η επόμενη κλήρωση του Τζόκερ έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Στην κλήρωση της Τρίτης, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τους κανονισμούς του παιχνιδιού, όπου σε περίπτωση τζακ ποτ, το ποσό μεταφέρεται και αυξάνει το έπαθλο της επόμενης κλήρωσης.

Κανονισμοί καταβολής κερδών στην πρώτη κατηγορία

Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ έχει πλέον οριστεί να ξεκινά από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς παλαιότερα το ελάχιστο ποσό ήταν 600.000 ευρώ. Σε περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους.

Αυτός ο κανονισμός διασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νικητών, το συνολικό ποσό του επάθλου κατανέμεται δίκαια. Η σημερινή περίπτωση τζακ ποτ αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας, όπου το ποσό μεταφέρεται για να δοθεί ευκαιρία σε νέους νικητές στην επόμενη κλήρωση.

Κανονισμοί καταβολής κερδών στη δεύτερη κατηγορία

Για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο είναι σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά) συνολικά για τους νικητές αυτής της κατηγορίας.

Εάν προκύψουν έως και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ. Αντίθετα, αν ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για το σταθερό ποσό των 100.000 ευρώ.

Διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

Η συμμετοχή στο Τζόκερ είναι δυνατή και διαδικτυακά, προσφέροντας ευκολία στους παίκτες. Η διαδικτυακή συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα δελτία τους χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, από όπου κι αν βρίσκονται.

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την πρόσβαση στο παιχνίδι σε ένα ευρύτερο κοινό, απλοποιώντας τη διαδικασία συμμετοχής και καθιστώντας την πιο προσβάσιμη. Η ψηφιακή πλατφόρμα διασφαλίζει ότι οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στις κληρώσεις χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε πρακτορείο.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis