Η ακρίβεια στα καύσιμα εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οδηγούς σε όλη τη χώρα, με την αγορά να βρίσκεται σε αναμονή για νέο γύρο ανατιμήσεων που αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφουν υστέρηση στις εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ενεργειακών προϊόντων. Η κατάσταση αυτή συνδυάζει την πίεση στις τιμές με την απόκλιση στα φορολογικά έσοδα, δημιουργώντας μια σύνθετη εικόνα στην αγορά καυσίμων.

Οι επικείμενες αυξήσεις και η επιβάρυνση των οδηγών

Η αγορά καυσίμων προετοιμάζεται για νέες αυξήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στις διυλιστηριακές τιμές από την Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ακόμη υψηλότερες τιμές στα πρατήρια, προσθέτοντας περαιτέρω βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι κινήσεις στη χονδρική αγορά δημιουργούν συνθήκες για αυτές τις νέες αυξήσεις.

Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονη είναι η κατάσταση στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή βρίσκεται κοντά στα 2,40 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε επιμέρους πρατήρια καταγράφονται ακόμη υψηλότερες τιμές, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από το κόστος των μετακινήσεων.

Υστέρηση στα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Την ίδια στιγμή, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 αποκαλύπτουν μια σημαντική υστέρηση στις εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ενεργειακών προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,63 δισ. ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος του Προϋπολογισμού ήταν περίπου 2,82 δισ. ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται σε υστέρηση της τάξης των 193 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 7% κάτω από τον προβλεπόμενο στόχο. Η απόκλιση αυτή στα ενεργειακά προϊόντα αποτελεί ένδειξη συγκράτησης της κατανάλωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το κόστος των μετακινήσεων έχει αυξηθεί αισθητά.

Συνολική εικόνα των ΕΦΚ και η πίεση στην κατανάλωση

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι συνολικές εισπράξεις από όλους τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης έφθασαν τα 4,662 δισ. ευρώ για το ίδιο οκτάμηνο. Και σε αυτή την περίπτωση, τα έσοδα παρέμειναν κατά 230 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί, υπογραμμίζοντας τη γενικότερη πίεση στην κατανάλωση. Ωστόσο, η υστέρηση από μόνη της δεν αρκεί για να τεκμηριώσει ότι προέρχεται αποκλειστικά από περιορισμό των μετακινήσεων.

Οι τιμές που συναντούν οι οδηγοί στα πρατήρια εξηγούν σε σημαντικό βαθμό την πίεση που ασκείται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η συνεχής άνοδος του κόστους των μετακινήσεων έχει αυξήσει αισθητά την επιβάρυνση των νοικοκυριών, οδηγώντας σε μια συγκράτηση της ζήτησης για καύσιμα.

Σημαντική μεταβολή στις τιμές από τον Φεβρουάριο

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η μεταβολή που έχει συντελεστεί στις τιμές των καυσίμων από τα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, στις 26 Σεπτεμβρίου η διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης βρισκόταν στα 1,63 ευρώ ανά λίτρο.

Για σύγκριση, στις 27 Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η τιμή αυτή ήταν 1,26 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει προστεθεί επιβάρυνση 37 λεπτών ανά λίτρο. Να σημειωθεί ότι η αμόλυβδη είχε φθάσει προηγουμένως στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο στις 21 Μαΐου, πριν κινηθεί στα ακόμη υψηλότερα σημερινά επίπεδα, χωρίς να προδιαγράφεται άμεση ανακούφιση για τους καταναλωτές το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki