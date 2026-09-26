Διχάζει το «Made in Europe»: Διαφωνίες μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας

Μια σημαντική διαφωνία έχει προκύψει μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας σχετικά με το τι θα πρέπει να θεωρείται «Made in Europe». Η συζήτηση αυτή λαμβάνει χώρα ενόψει της προετοιμασίας νέων κανόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να ευνοήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προτεινόμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νόμος για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) στοχεύει στην παροχή προνομιακής μεταχείρισης σε προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής. Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, χάλυβα και πράσινες τεχνολογίες, και η προνομιακή μεταχείριση θα εφαρμοζόταν στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πού θα πρέπει να τελειώνει το εύρος της Ευρώπης σε αυτόν τον ορισμό. Η Γαλλία πιέζει για μια αυστηρή προτίμηση υπέρ της ΕΕ, επιδιώκοντας μια αυστηρή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία επιθυμεί ένα πιο ανοιχτό μοντέλο, το οποίο θα επιτρέπει την συμπερίληψη προϊόντων που παράγονται «με» την Ευρώπη.

Η Ισπανία, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις δύο αυτές θέσεις, έχει προτείνει έναν συμβιβασμό μεταξύ της γαλλικής και της γερμανικής προσέγγισης.

Η θέση της Γερμανίας και οι εμπορικοί εταίροι

Το Βερολίνο, σε σχετικό έγγραφο θέσεων, ανέφερε ότι οι κανόνες καταγωγής θα πρέπει να επεκταθούν και στους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Αυτό θα ίσχυε υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χώρες θα παρέχουν, σε αντάλλαγμα, ισοδύναμη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σε αυτές τις χώρες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται όσες έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA), καθώς και χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακή ένωση με την ΕΕ. Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε την Πέμπτη, ενόψει συνάντησης των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ, ότι «Ο Νόμος για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας, από τη δική μας οπτική, πρέπει να ακολουθεί μία αρχή – να είναι “made with Europe”».

Η περίπτωση του Καναδά

Η κυρία Ράιχε πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν χώρες όπως η Νορβηγία και η Ελβετία, καθώς και «χώρες-εταίροι» όπως ο Καναδάς, «στον οποίο η πρόεδρος της Επιτροπής έχει προσφέρει μια ιδιαίτερα προνομιακή εταιρική σχέση». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, να παραχωρηθεί στον Καναδά το καθεστώς του «συνδεδεμένου» μέλους της ΕΕ. Αυτή η πρόταση έρχεται καθώς η Οτάβα επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τους Ευρωπαίους εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η πρόταση συμβιβασμού της Ισπανίας

Στο πλαίσιο αυτών των διαφωνιών, η Ισπανία έχει επίσης εκδώσει ένα έγγραφο θέσεων, προτείνοντας έναν συμβιβασμό που να λαμβάνει υπόψη τόσο την αυστηρή προσέγγιση της Γαλλίας όσο και το πιο ανοιχτό μοντέλο που προτείνει η Γερμανία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr