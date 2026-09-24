Επιδότηση καυσίμων και θέρμανσης: Τα σχέδια της κυβέρνησης και τι μένει εκτός

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επεξεργαζόμενο το πακέτο παρεμβάσεων που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την προστασία των νοικοκυριών απέναντι στην εκρηκτική άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς σε λίγες μέρες αναμένεται να «κλειδώσει» η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, η αμόλυβδη βενζίνη διατηρείται σταθερά πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο στην Αττική, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο με την έναρξη της διάθεσής του.

Στόχος η συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης

Το βάρος των παρεμβάσεων θα πέσει αρχικά στα καύσιμα, με προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση στοχεύει στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα σενάριο που προϋποθέτει συνολική επιδότηση ύψους περίπου 20 έως 30 λεπτών ανά λίτρο.

Η επιδότηση αυτή αναμένεται να προέλθει τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα θα ξεκινήσει περίπου στις 15 Οκτωβρίου, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται πριν από αυτή την ημερομηνία.

Ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης

Παράλληλα με την παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, προβλέπεται και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το επίδομα αυτό καλύπτει διάφορες μορφές θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ.

Η ενίσχυση αναμένεται να είναι περίπου 20% υψηλότερη σε σχέση με την περσινή περίοδο, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά. Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα.

Παρεμβάσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη

Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει τη συνέχιση του μοντέλου επιδότησης που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο. Η συνολική επιδότηση για το ντίζελ κίνησης μπορεί να φτάσει έως και τα 15 λεπτά ανά λίτρο, παρέχοντας στήριξη στους οδηγούς και τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, για την αμόλυβδη βενζίνη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση. Η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική παραμένει πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο, γεγονός που συνεχίζει να επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Το ηλεκτρικό ρεύμα μένει εκτός άμεσων παρεμβάσεων

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό μένει εκτός του πακέτου παρεμβάσεων για την ώρα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι καταναλωτές έχουν πλέον αρκετές επιλογές σε μπλε τιμολόγια, μέσω των οποίων μπορούν να θωρακιστούν από τις ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας. Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψε νέα άνοδο, ξεπερνώντας τα 210 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι το γεγονός πως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν περιλαμβάνεται στο τρέχον «οπλοστάσιο» των μέτρων, δεν αποκλείει τη δυνατότητα μελλοντικής παρέμβασης, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των μέτρων

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχει «κλειδώσει» από τις προαναγγελθείσες παρεμβάσεις είναι ο στόχος. Το δύσκολο κομμάτι του παζλ αφορά το ποιος τελικά θα επωμιστεί το κόστος της διαφοράς. Στην εξίσωση βρίσκονται το κράτος και τα διυλιστήρια, αλλά η συζήτηση για το τελικό ποσό που θα διαθέσει η κάθε πλευρά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όλες οι τελικές αποφάσεις θα κριθούν από το πώς θα διαμορφωθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis