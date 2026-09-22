Κοινό μέτωπο 16 φορέων της βιομηχανίας ζητά μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Δεκαέξι φορείς της ελληνικής βιομηχανίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια νέα εκτίναξη του ενεργειακού κόστους. Ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία περισσότερων από 700 ενεργοβόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα. Η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αβεβαιότητα γύρω από την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα, δημιουργεί τον κίνδυνο νέων ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως προειδοποιούν οι φορείς, δεν θα επιβαρύνει μόνο την κοινωνία, αλλά θα πλήξει καίρια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η πίεση στην ελληνική βιομηχανία

Οι περισσότερες από 700 μονάδες έντασης ενέργειας, οι οποίες έχουν καθοριστική συμβολή στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στην απασχόληση, εξακολουθούν να βρίσκονται εκτεθειμένες στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τον εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα, επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας νέας επιβάρυνσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, αυτή η εξέλιξη δημιουργεί εκ νέου συνθήκες έντονης πίεσης, με άμεσες επιπτώσεις στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητά τους. Οι βιομηχανικοί φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Άνισοι όροι ανταγωνισμού στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επωφελούνται ήδη από μέτρα προστασίας. Αυτό το γεγονός δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για την εγχώρια παραγωγή. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Αυστρία και η Ιρλανδία έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, θωρακίζοντας τη βιομηχανική τους βάση απέναντι στις αναταράξεις της ενεργειακής αγοράς.

Όπως υπογραμμίζουν οι φορείς, στόχος δεν είναι η παροχή προνομιακής μεταχείρισης στην ελληνική βιομηχανία, αλλά η διασφάλιση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού έναντι επιχειρήσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή η ανισότητα στις συνθήκες ανταγωνισμού μπορεί να πλήξει καίρια την ελληνική μεταποίηση.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης

Στη βάση αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται η παραδοχή της Κομισιόν ότι η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό αποτυπώνεται στη Συμφωνία για την Καθαρή Βιομηχανία, καθώς και στο νέο πλαίσιο CISAF, το οποίο συμπληρώθηκε με το METSAF. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: από τη μία προβλέπει την άμεση αντιστάθμιση των αυξήσεων στην ενέργεια και από την άλλη ενθαρρύνει επενδύσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμη μείωση του κόστους τα επόμενα χρόνια.

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του CISAF, με τις βελτιώσεις που προβλέπει το METSAF. Πρόκειται για το έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο που ανακοινώθηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Ανάγκη για άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα

Η ελληνική βιομηχανία τάσσεται υπέρ των επενδύσεων σε αποθήκευση, αυτοκατανάλωση, εξηλεκτρισμό και αναβάθμιση των δικτύων. Οι επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, αποθήκευση και ενεργειακές υποδομές θεωρούνται από τους φορείς η βασική μακροπρόθεσμη απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν μπορούν να αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα.

Μέχρι να ωριμάσουν οι διαρθρωτικές λύσεις και να ολοκληρωθούν οι σχετικές επενδύσεις, οι φορείς ζητούν να εξασφαλιστεί για τις περισσότερες από 700 ενεργοβόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας τριετούς διάρκειας. Αυτό το πλαίσιο θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζουν την ενεργοποίηση των CISAF/METSAF αναγκαία «γέφυρα» για τη διατήρηση της παραγωγής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, προτείνουν η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση, με το 50% της στήριξης να κατευθύνεται σε δράσεις αποθήκευσης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, εξηλεκτρισμού, ευελιξίας και απανθρακοποίησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis