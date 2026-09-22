Η ακρίβεια στα καύσιμα απαιτεί έως 3,5 μεροκάματα για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ

Η εκρηκτική ακρίβεια στα καύσιμα, η οποία οφείλεται τόσο στην τρέχουσα κρίση όσο και στην υπερφορολόγηση στην Ελλάδα, αποτελεί άμεση απειλή για τους προϋπολογισμούς των πολιτών. Καθημερινά, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι οι δαπάνες για τις μετακινήσεις τους εκτοξεύονται, δημιουργώντας ένα δυστοπικό οικονομικό τοπίο. Για να κατανοηθεί το μέγεθος αυτής της επιβάρυνσης, υπολογίστηκε πόσα μεροκάματα απαιτούνται για να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ με αμόλυβδη ή ντίζελ, τόσο για έναν εργαζόμενο με κατώτατο μισθό όσο και για έναν με μέσο μισθό.

Η εκρηκτική αύξηση των τιμών στα καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν σημειώσει μια εκρηκτική αύξηση, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή η άνοδος αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της γενικότερης κρίσης που επικρατεί, αλλά και της υψηλής φορολογίας που επιβάλλεται στα καύσιμα.

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των νοικοκυριών αυξάνονται συνεχώς. Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να διαχειριστούν έναν προϋπολογισμό που πιέζεται όλο και περισσότερο από το κόστος των καυσίμων, το οποίο εκτοξεύεται σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το κόστος ενός γεμίσματος για τον κατώτατο μισθό

Για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε περίπου 772 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε ένα καθαρό μεροκάματο της τάξης των 30,88 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, οι μέσες τιμές της 21ης Σεπτεμβρίου 2026 αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα, για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με 50 λίτρα απλής αμόλυβδης βενζίνης, ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό πρέπει να διαθέσει το ισοδύναμο 3,56 μεροκάματων. Αντίστοιχα, για την ίδια ποσότητα ντίζελ, απαιτούνται 3,60 μεροκάματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να αφιερώσει την καθαρή αμοιβή περισσότερων από τρεισήμισι ημερών εργασίας μόνο και μόνο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του οχήματός του.

Η επιβάρυνση για τον μέσο μισθό

Αντίστοιχα, για έναν εργαζόμενο που λαμβάνει τον μέσο μισθό, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε περίπου 1.096 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, το καθαρό μεροκάματο διαμορφώνεται στα 43,84 ευρώ. Οι υπολογισμοί, βασισμένοι στις μέσες τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ την 21η Σεπτεμβρίου 2026, δείχνουν επίσης σημαντική επιβάρυνση.

Για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα καυσίμου, είτε αμόλυβδης είτε ντίζελ, ο εργαζόμενος με τον μέσο μισθό καλείται να διαθέσει περίπου τρία μεροκάματα. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία επίδραση της ακρίβειας στα καύσιμα σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, καθιστώντας το κόστος μετακίνησης ένα σημαντικό βάρος για τους πολίτες.

Αναμονή για κυβερνητικές ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει την εκρηκτική αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Η απουσία συγκεκριμένων μέτρων δημιουργεί ανησυχία, καθώς η άνοδος των τιμών αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία.

Ειδικότερα, εκφράζονται φόβοι ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων θα μετακυλιστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αυτό, με τη σειρά του, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης

Από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, όπως αυτές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, προκύπτει ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τιμή ανά λίτρο του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς κάποια κυβερνητική παρέμβαση, αναμένεται να κυμανθεί έως και πάνω από τα 2 ευρώ. Αυτή η εκτίμηση προσθέτει ένα επιπλέον στρες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενόψει του χειμώνα, καθώς το κόστος θέρμανσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Με πληροφορίες από: Topontiki