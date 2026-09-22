ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, ξεκαθαρίζοντας ποιες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν τη «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων». Παράλληλα, καθορίστηκαν οι όροι για όσους μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά να εκδίδουν τιμολόγια με τους υφιστάμενους τρόπους. Οι αλλαγές αυτές τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, με την προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης να εκτείνεται έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Υποχρέωση δήλωσης για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Η υποβολή της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Πρόκειται για οντότητες με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση το φορολογικό έτος 2023.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια περίοδο προσαρμογής, η οποία ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στο τέλος του ίδιου έτους, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και με τους υφιστάμενους τρόπους, παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Οι λόγοι υποβολής της δήλωσης

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στις αποφάσεις Α.1128/2025 (Β΄ 4937) και Α.1129/2025 (Β΄ 4938), καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η συγκεκριμένη δήλωση. Ένας από τους λόγους είναι η παροχή κινήτρων για την πρόωρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Θ, παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), κατά το διάστημα που αυτά τα κίνητρα ίσχυαν.

Επιπλέον, η δήλωση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δυνατότητας σταδιακής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει την παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών, επιτρέποντας μια ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση

Αντιθέτως, υπάρχουν επιχειρήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων». Συγκεκριμένα, αν από την 1η Οκτωβρίου 2026 οι επιχειρήσεις εκδίδουν ήδη αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, τότε δεν χρειάζεται να προβούν στην εν λόγω δήλωση.

Αυτή η εξαίρεση αφορά όσους έχουν ήδη προσαρμοστεί πλήρως στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω των συγκεκριμένων εφαρμογών της ΑΑΔΕ, καθιστώντας περιττή την επίσημη δήλωση πρόθεσης για περίοδο προσαρμογής.

Σημαντικές διευκρινίσεις και εξαιρέσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά την υποβολή δήλωσης σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp. Δεν επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1112/2025, Β' 4206).

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων που αφορούν συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι οι λιανικές συναλλαγές συνεχίζουν να διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Διαδικασία υποβολής της δήλωσης

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή της δήλωσης, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση myaade.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή εντός της πλατφόρμας.

Η διαδρομή αυτή είναι: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA > Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio. Η προθεσμία για την υποβολή αυτής της δήλωσης έχει οριστεί έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: News.gr