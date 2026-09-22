Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη πλησιάζει το 1 τρισ. ευρώ με νέες τάσεις

Ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου συνέχισε να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλησιάζοντας το 1 τρισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 7% το 2025, φτάνοντας τα 911 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου για το 2026, η οποία δημοσιεύτηκε από κοινού από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τον E-commerce Europe και το EuroCommerce.

Σημαντική ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις

Η έκθεση υπογραμμίζει τη συνεχή δυναμική του κλάδου, καθώς ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η προσέγγιση του 1 τρισ. ευρώ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου (B2C) διαμορφώθηκε στο 4%, γεγονός που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις.

Οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στον τομέα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και για τους καταναλωτές. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες και την εμπειρία αγορών.

Παράλληλα, νέες λύσεις πληρωμών καθιστούν τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς ταχύτερη και ευκολότερη. Αυτές οι εξελίξεις συμβάλλουν στην απλοποίηση των συναλλαγών και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η πράσινη μετάβαση και οι καταναλωτικές συνήθειες

Ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου προσαρμόζεται ενεργά στην πράσινη μετάβαση, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε βιώσιμες διαδικασίες και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η στροφή προς την αειφορία αντανακλά μια ευρύτερη περιβαλλοντική συνείδηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καταναλωτές αγοράζουν ολοένα και περισσότερα μεταχειρισμένα προϊόντα, δείχνοντας μια προτίμηση σε πιο βιώσιμες επιλογές. Επιπλέον, οι παραδόσεις εκτός κατοικίας (out-of-home delivery) και η δυνατότητα παρακολούθησης των δεμάτων (parcel tracking) γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας ευελιξία και διαφάνεια.

Κάλεσμα για ισότιμους όρους ανταγωνισμού και απλοποίηση

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των κανόνων και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να διασφαλίζεται δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών που εδρεύουν εντός και εκτός ΕΕ.

Σχολιάζοντας την Έκθεση, ο Luca Cassetti, Γενικός Γραμματέας του Ecommerce Europe, δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το απαιτητικό περιβάλλον. Τόνισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην οικονομία της Ένωσης και στην Ενιαία Αγορά.

Ο κ. Cassetti υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα κανονιστικό περιβάλλον που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να μειώνει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και να διασφαλίζει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός και εκτός ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψουν την ατζέντα απλοποίησης σε απτές δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικών μέτρων, όπως η δημιουργία ενός αποτελεσματικού EPR One-Stop Shop, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυστηρή εφαρμογή των κανόνων απέναντι σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως αναπόσπαστο μέρος της αγοράς

Η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια του EuroCommerce, δήλωσε ότι η αγορά των 911 δισ. ευρώ αποδεικνύει πως το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Η δήλωσή της επιβεβαιώνει την κεντρική θέση που έχει κατακτήσει ο κλάδος στην οικονομία της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Newsit