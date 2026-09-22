Ρομποτική χειρουργική επινεφριδίων: Ακρίβεια, ασφάλεια και ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί μια προηγμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση παθήσεων των επινεφριδίων, δύο μικρών αλλά ζωτικής σημασίας αδένων που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς. Η τεχνική αυτή προσφέρει ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιεί την επεμβατικότητα για τον ασθενή. Η αφαίρεση όγκων ή αδενωμάτων των επινεφριδίων είναι συχνά απαραίτητη, καθώς αυτοί οι σχηματισμοί μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη λειτουργία του οργανισμού.

Ο ρόλος των επινεφριδίων και οι επιπτώσεις των όγκων

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες που εντοπίζονται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, ακριβώς πάνω από τους νεφρούς. Παρά το μικρό τους μέγεθος, διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη συνολική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ορμονών που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, τον μεταβολισμό και την αντίδραση του σώματος στο στρες.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, Χειρουργός, εξειδικευμένος στη ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, Διευθυντής Θ΄ Χειρουργικής Κλινικής Μetropolitan General, «η ανάπτυξη ενός όγκου ή αδενώματος μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία του επινεφριδίου». Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας όγκος μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική παραγωγή ορμονών, προκαλώντας προβλήματα υγείας όπως αρτηριακή υπέρταση, ταχυκαρδία, μεταβολές στο σωματικό βάρος ή διαταραχές του σακχάρου.

Πότε κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση

Η χειρουργική αφαίρεση ενός αδενώματος επινεφριδίου καθίσταται αναγκαία υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πρωτίστως, είναι απαραίτητη όταν το αδένωμα παράγει υπερβολική ποσότητα ορμονών, δημιουργώντας κλινικά προβλήματα στον ασθενή, ανεξάρτητα από το μέγεθός του.

Ακόμη και στην περίπτωση που η παραγωγή ορμονών βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων, η προληπτική ή θεραπευτική αφαίρεση του αδενώματος είναι αναγκαία εάν το μέγεθός του είναι τέσσερα εκατοστά και πάνω. Ο λόγος είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το αδένωμα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα για κακοήθεια εντός του όγκου ή για συσσώρευση μεταλλάξεων στο γενετικό του υλικό.

Κριτήρια μεγέθους και απεικονιστικών ευρημάτων

Τα κριτήρια για την αφαίρεση των αδενωμάτων επινεφριδίου καθορίζονται με βάση το μέγεθος και τα απεικονιστικά τους χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, ο κ. Κεχαγιάς εξηγεί ότι τα αδενώματα επινεφριδίου που ξεπερνούν τα έξι εκατοστά έχουν πάνω από 25% πιθανότητα να είναι καρκινικά.

Ακόμη και αδενώματα μικρότερα των τριών εκατοστών μπορεί να χρειαστούν αφαίρεση. Αυτό συμβαίνει εάν στις απεικονιστικές εξετάσεις υπάρχουν χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν κακοήθεια, όπως ανομοιογένεια, αποτιτάνωση ή αύξηση του μεγέθους σε σύγκριση με παλιότερες εξετάσεις, ακόμη και αν αυτά δεν παράγουν ορμόνες.

Η πρόκληση της επινεφριδεκτομής

Η επινεφριδεκτομή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου, αποτελεί μια επέμβαση που απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στην οπισθοπεριτοναϊκή χειρουργική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι αδένες βρίσκονται σε μια ανατομικά απαιτητική περιοχή του σώματος.

Η γειτνίαση των επινεφριδίων με σημαντικά αγγεία και άλλα ζωτικά όργανα καθιστά την επέμβαση ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί μεγάλη προσοχή και ακρίβεια από τον χειρουργό.

Η καινοτομία της οπισθοπεριτοναϊκής προσπέλασης (PRA)

Στο τεχνικό κομμάτι, η οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση (PRA) αναδεικνύεται ως η μέθοδος που προσφέρει την πιο άμεση και αναίμακτη πρόσβαση στον ανατομικό χώρο του οπισθοπεριτοναίου, όπου βρίσκεται το επινεφρίδιο. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω τριών μικρών οπών στην περιοχή της μέσης, ακριβώς εκεί όπου εντοπίζεται το επινεφρίδιο.

Με αυτή την προσέγγιση, αποφεύγεται η ανάγκη μετακίνησης των υπόλοιπων ενδοκοιλιακών οργάνων, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για την προσέγγιση του αδένα με άλλες μεθόδους. Ο χειρουργός εισάγει λεπτό ενδοσκοπικό εξοπλισμό απευθείας στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, επιτυγχάνοντας άμεση αποκάλυψη του επινεφριδίου. Με απλό χειρισμό, το όργανο αφαιρείται εύκολα και απομακρύνεται εντός ειδικού σάκου. Η PRA μειώνει σημαντικά το εσωτερικό χειρουργικό τραύμα, καθώς δεν απαιτείται είσοδος στην κοιλιακή κοιλότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki