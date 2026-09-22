Η Maersk συνεργάζεται με την Anemoi για την εγκατάσταση συστήματος Rotor Sail σε containership

Στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στρέφεται η Maersk, προχωρώντας σε συνεργασία με τη βρετανική Anemoi Marine Technologies. Η συμφωνία αφορά την εγκατάσταση συστήματος Rotor Sail σε ένα containership του στόλου της. Η εν λόγω κίνηση σηματοδοτεί την προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει τόσο το ενεργειακό κόστος όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων της.

Το σύστημα Rotor Sail και η εγκατάσταση

Το σύστημα Rotor Sail θα τοποθετηθεί σε ένα πλοίο κλάσης Maersk Lima, το οποίο έχει χωρητικότητα 8.700 TEU. Η Anemoi Marine Technologies έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση του Rotor Sail, το οποίο θα έχει διάμετρο 5 μέτρα και ύψος 35 μέτρα. Επιπλέον, η βρετανική εταιρεία θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την προσαρμογή του συστήματος στα υφιστάμενα συστήματα του πλοίου.

Η εγκατάσταση του συστήματος έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2027. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα ακολουθήσουν δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι δοκιμές αυτές θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια δρομολογίων του πλοίου στον Βόρειο και τον Νότιο Ατλαντικό, προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση της νέας τεχνολογίας.

Λειτουργία και οφέλη της τεχνολογίας

Τα Rotor Sails λειτουργούν αξιοποιώντας την αεροδυναμική άνωση που δημιουργείται από τον άνεμο. Αυτή η διαδικασία προσφέρει πρόσθετη ώση στο πλοίο, γεγονός που περιορίζει την ισχύ που απαιτείται από τις κύριες μηχανές του. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά των containerships, καθώς η Maersk επιδιώκει να διαπιστώσει στην πράξη την αποτελεσματικότητά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συμφωνία, κάθε εφαρμογή του συστήματος μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, να εξοικονομεί περίπου έναν τόνο καυσίμου ημερησίως. Παράλληλα, η χρήση του Rotor Sail συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου τρεις τόνους την ημέρα, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες για ένα πιο πράσινο μέλλον στη ναυτιλία.

Η στρατηγική της Maersk για την αποδοτικότητα

Για τη Maersk, το συγκεκριμένο project λειτουργεί ουσιαστικά ως μια εκτεταμένη δοκιμή σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η εταιρεία επιδιώκει να διαπιστώσει κατά πόσο η τεχνολογία αιολικής υποβοήθησης μπορεί να ενταχθεί ευρύτερα στον στόλο της, με απώτερο σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της.

Ο επικεφαλής Τεχνολογίας Στόλου της Maersk, Ole Graa Jakobsen, ανέφερε ότι η αιολική υποβοήθηση συγκαταλέγεται στις τεχνολογίες που εξετάζονται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πλοίων. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης της καταλληλότητάς της για ευρύτερη χρήση στον στόλο της εταιρείας.

Η εμπειρία της Anemoi και η διεύρυνση της εφαρμογής

Η Anemoi Marine Technologies έχει ήδη εφαρμόσει την τεχνολογία των Rotor Sails σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των bulk carriers. Η συνεργασία με τη Maersk διευρύνει πλέον το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας στα containerships, τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.

Από την πλευρά της Anemoi, η διευθύνουσα σύμβουλος Clare Urmston σημείωσε ότι αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση της αιολικής υποβοήθησης στη ναυτιλία. Η επέκταση της τεχνολογίας σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κλάδο.

Το πλαίσιο των διεθνών στόχων

Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ναυτιλιακός κλάδος αναζητεί ενεργά συνδυασμό τεχνολογιών και νέων καυσίμων για τον περιορισμό των εκπομπών. Η αναζήτηση αυτή εντείνεται υπό την πίεση των διεθνών στόχων απανθρακοποίησης, οι οποίοι έχουν ορίζοντα τα μέσα του αιώνα. Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, όπως τα Rotor Sails, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη αυτών των περιβαλλοντικών στόχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki