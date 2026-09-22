Διψήφια άνοδος για τη Skroutz την περίοδο Back to School 2026

Με διψήφια αύξηση σε παραγγελίες και τζίρο έκλεισε για την πλατφόρμα της Skroutz η φετινή περίοδος Back to School, η οποία διήρκεσε από τις 16 Αυγούστου έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο υπογραμμίζουν την ενίσχυση των αγορών μέσω κινητού, την ευρεία διείσδυση των lockers, καθώς και την αυξανόμενη προτίμηση σε ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Σημαντική ενίσχυση σε τζίρο και παραγγελίες

Κατά το διάστημα από 16 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 2026, οι παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας της Skroutz παρουσίασαν αύξηση κατά 19,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, ο συνολικός τζίρος ενισχύθηκε κατά 18,4%.

Η συγκεκριμένη άνοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς να παρατηρηθεί ουσιαστική μεταβολή στη μέση αξία του καλαθιού αγορών, η οποία παρέμεινε στα 38 ευρώ. Επίσης, η συνολική δαπάνη ανά χρήστη διατηρήθηκε σταθερή σε σχέση με το 2025. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η αύξηση του συνολικού εμπορικού όγκου (GMV) προήλθε κυρίως από έναν μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών και όχι από την αύξηση της αξίας κάθε μεμονωμένης αγοράς.

Εξέλιξη στους τρόπους πληρωμής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των τρόπων πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές. Οι κάρτες διατήρησαν την κυρίαρχη θέση τους στις συναλλαγές, καλύπτοντας το 74,6% του συνόλου. Αντίθετα, η αντικαταβολή περιορίστηκε σε ένα ποσοστό 10,3%.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες «Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Αργότερα» (Buy Now, Pay Later – BNPL) χρησιμοποιήθηκαν στο 6,7% των συναλλαγών. Ένα μέρος των καταναλωτών επέλεξε αυτή τη μέθοδο προκειμένου να μεταφέρει χρονικά ένα τμήμα του κόστους που αφορούσε τις σχολικές αγορές.

Ενίσχυση των logistics και της διανομής

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και η υπηρεσία Fulfilled by Skroutz, με τις παραγγελίες που εξυπηρετήθηκαν μέσω αυτής να αυξάνονται εντυπωσιακά κατά 128,8%. Τα καταστήματα που χρησιμοποιούσαν τις αποθήκες της Skroutz, τόσο φέτος όσο και πέρυσι, εμφάνισαν μέση αύξηση 19,3% στον τζίρο τους μέσω του Marketplace.

Ταυτόχρονα, τα Skroutz Point συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στο μοντέλο διανομής της εταιρείας. Το 57,1% των παραγγελιών της συγκεκριμένης περιόδου παραδόθηκε σε θυρίδες, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν έξι στις δέκα παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν πλέον μέσω των lockers.

Ο ρόλος του κινητού και η συμβολή της περιφέρειας

Το κινητό τηλέφωνο εξελίσσεται σε βασικό κανάλι για τις αγορές, καθώς το 51,4% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω του Skroutz App. Αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για αγορές εν κινήσει.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της περιφέρειας στον συνολικό τζίρο της πλατφόρμας. Το 33% του συνολικού τζίρου προήλθε από συνεργαζόμενα καταστήματα που βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το 41,8% των παραγγελιών είχε ως προορισμό καταναλωτές που διαμένουν στην επαρχία.

Επιδόσεις στην Κύπρο και χρονική κατανομή αγορών

Η ισχυρότερη ημέρα για τις αγορές κατά την περίοδο Back to School ήταν η 8η Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τη χρονική κατανομή, το 61,1% των καταναλωτών πραγματοποίησε τις αγορές του μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ το υπόλοιπο 38,9% είχε κινηθεί για τις αγορές του ήδη από τον Αύγουστο.

Ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισε η Κύπρος, όπου οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 75% και ο τζίρος σημείωσε άνοδο 77%. Η μέση αξία καλαθιού στην κυπριακή αγορά διαμορφώθηκε στα 44,04 ευρώ, τιμή που είναι υψηλότερη σε σχέση με τα 38 ευρώ της ελληνικής αγοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki