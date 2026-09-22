Η φορολογική επιβάρυνση εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα

Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα εκτοξεύει την τελική τιμή της βενζίνης, με αποτέλεσμα πάνω από το μισό ποσό που καταβάλλει ο οδηγός στο πρατήριο για κάθε λίτρο αμόλυβδης να καταλήγει σε φόρους και επιβαρύνσεις. Η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τη φορολόγηση της βενζίνης, παρά το γεγονός ότι το κόστος του καυσίμου, πριν την προσθήκη ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή η «φορολογική παραδοξότητα» αναδεικνύει μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύει το Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύουν ανάγλυφα την ελληνική φορολογική «παραδοξότητα». Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα ανερχόταν στα 2,158 ευρώ το λίτρο, τιμή σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφωνόταν περίπου στα 1,92 ευρώ.

Ως αποτέλεσμα αυτών των τιμών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις έξι ακριβότερες αγορές της Ένωσης όσον αφορά την τελική τιμή του καυσίμου στην αντλία. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως όταν αφαιρεθούν οι φόροι, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πραγματικότητα για το κόστος του προϊόντος.

Το πραγματικό κόστος πριν τους φόρους

Η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζονται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ήταν 1,025 ευρώ το λίτρο. Σε αυτό το επίπεδο, η χώρα μας κάθε άλλο παρά συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές της Ευρώπης σε επίπεδο τιμής προ φόρων.

Αυτή η τιμή αποτυπώνει το κόστος του προϊόντος και την αλυσίδα διύλισης, εμπορίας, μεταφοράς και λιανικής διάθεσης. Δεν πρόκειται, συνεπώς, αποκλειστικά για «τιμή διυλιστηρίου», αλλά για την τιμή πριν προστεθούν οι φόροι, αναδεικνύοντας το βασικό κόστος του καυσίμου πριν την κρατική παρέμβαση.

Ο ρόλος του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Κάπου ανάμεσα στα 1,025 ευρώ προ φόρων και στα 2,158 ευρώ της αντλίας παρεμβάλλεται το ελληνικό φορολογικό σύστημα, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά για κάθε λίτρο.

Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους συντελεστές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είναι σχεδόν διπλάσιος από το ελάχιστο ευρωπαϊκό όριο των 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Η επιβολή αυτού του φόρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εκτόξευση της τελικής τιμής.

Η επίδραση του ΦΠΑ στην τελική τιμή

Ο λογαριασμός της φορολογικής επιβάρυνσης δεν σταματά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στην τιμή προστίθεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή 24%. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται σε μια φορολογητέα βάση που περιλαμβάνει όχι μόνο την αρχική τιμή του καυσίμου, αλλά και τον ΕΦΚ.

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα παραμένει στο 24%, επιβαρύνοντας περαιτέρω την τελική τιμή που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Η σύνθετη αυτή φορολόγηση, που περιλαμβάνει τόσο τον ΕΦΚ όσο και τον ΦΠΑ, διαμορφώνει το συνολικό κόστος στην αντλία.

Το συνολικό φορολογικό βάρος

Με βάση την μέση τιμή των 2,158 ευρώ το λίτρο, η συνολική φορολογική επιβάρυνση κινείται περίπου στο 52,5% της τιμής της αμόλυβδης. Αυτό σημαίνει ότι από κάθε λίτρο που αγοράζει ο καταναλωτής, περίπου 1,13 ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και επιβαρύνσεις, ενώ περίπου 1,02 ευρώ είναι η προ φόρων τιμή του καυσίμου.

Για ένα γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ο συνολικός λογαριασμός φτάνει περίπου στα 108 ευρώ. Από αυτό το ποσό, σχεδόν 57 ευρώ συνδέονται άμεσα με τη φορολογική επιβάρυνση. Αυτό είναι και το στοιχείο που διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση, καθώς, αν η σύγκριση γίνει με βάση τις τιμές χωρίς φόρους, η Ελλάδα υποχωρεί αισθητά στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της φορολογίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki