Το κανάλι Πινγκλού τέθηκε σε λειτουργία, συνδέοντας το εσωτερικό της Κίνας με τη θάλασσα

Το κανάλι Πινγκλού, ένα νέο υδάτινο έργο μήκους 134,2 χιλιομέτρων, τέθηκε σε λειτουργία στην Κίνα, δημιουργώντας μια σημαντική σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού της αυτόνομης περιοχής της Γκουανγκσί και του Κόλπου του Μπεϊμπού. Η νέα αυτή διαδρομή αναμένεται να μειώσει τη θαλάσσια διαδρομή για τα εμπορεύματα κατά 560 χιλιόμετρα. Η επίσημη έναρξη της ναυσιπλοΐας στο κανάλι πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις μεταφορές στην περιοχή.

Το νέο υδάτινο έργο και τα χαρακτηριστικά του

Το κανάλι Πινγκλού βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην αυτόνομη περιοχή της Γκουανγκσί, στη νότια Κίνα. Στόχος του είναι να συνδέσει το σύστημα του ποταμού Ξιτζιάνγκ με τον Κόλπο του Μπεϊμπού, ο οποίος αποτελεί το βορειοδυτικό τμήμα του Κόλπου του Τονκίν.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022 και ολοκληρώθηκαν έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια εντατικών προσπαθειών. Η συνολική επένδυση για την υλοποίηση του καναλιού ανήλθε σε περίπου 72,7 δισεκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κανάλι έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πλοία με χωρητικότητα έως και 5.000 τόνων. Η έναρξη λειτουργίας του Πινγκλού στις 16 Σεπτεμβρίου του 2026 το καθιστά το πρώτο μεγάλο έργο καναλιού ποταμού-θάλασσας που σχεδιάστηκε και συντονίστηκε σε εθνικό επίπεδο στην Κίνα από το 1949, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία για τη χώρα.

Σημαντική μείωση αποστάσεων και κόστους

Μέχρι την ολοκλήρωση του καναλιού Πινγκλού, τα εμπορεύματα που προέρχονταν από το εσωτερικό της νοτιοδυτικής Κίνας και προορίζονταν για τη θάλασσα, ακολουθούσαν μεγαλύτερες διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές περνούσαν μέσω του ποτάμιου δικτύου και των λιμανιών της Γκουανγκντόνγκ.

Το νέο κανάλι δημιουργεί πλέον μια πιο άμεση πορεία προς τον Κόλπο του Μπεϊμπού. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αυτή η νέα διαδρομή μειώνει την απόσταση που πρέπει να διανύσουν ορισμένα φορτία προς τη θάλασσα κατά περισσότερα από 560 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, οι αρχές της Γκουανγκσί εκτιμούν ότι η νέα σύνδεση μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος logistics κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 18% έως 30%. Η εξοικονόμηση που προκύπτει από το κόστος μεταφοράς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια γουάν τον χρόνο.

Ενσωμάτωση στον νέο διεθνή εμπορικό διάδρομο

Η σημασία του έργου δεν περιορίζεται μόνο στην αυτόνομη περιοχή της Γκουανγκσί, αλλά εκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το κανάλι Πινγκλού εντάσσεται στον Νέο Διεθνή Χερσαίο-Θαλάσσιο Εμπορικό Διάδρομο.

Ο διάδρομος αυτός έχει ως στόχο να συνδέσει περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής Κίνας με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας και, μέσω αυτών, με τις διεθνείς αγορές. Η νέα υδάτινη σύνδεση μπορεί να εξυπηρετήσει εμπορεύματα από περιοχές όπως η Γιουνάν, η Γκουιτζόου, η Σιτσουάν και η Τσονγκτσίνγκ.

Τα εμπορεύματα από αυτές τις περιοχές μπορούν πλέον να κατευθύνονται προς τα λιμάνια του Κόλπου του Μπεϊμπού και από εκεί να συνεχίζουν το ταξίδι τους προς το εξωτερικό, ενισχύοντας τις εμπορικές ροές.

Ενίσχυση του εμπορίου και νέες διαδρομές

Η λειτουργία του καναλιού συνοδεύτηκε από την έναρξη νέων εμπορικών διαδρομών, διευρύνοντας τις επιλογές μεταφοράς. Ένα από τα πρώτα φορτία που διακινήθηκαν μέσω του καναλιού περιλάμβανε εξαρτήματα αυτοκινήτων, κόντρα πλακέ και χημικά προϊόντα.

Αυτά τα προϊόντα προέρχονταν από τις περιοχές της Γκουανγκσί, της Σιτσουάν και της Τσονγκτσίνγκ. Μεταξύ των νέων συνδέσεων που δημιουργήθηκαν περιλαμβάνεται μια διαδρομή από τη Νανίνγκ προς το Can Tho του Βιετνάμ, ενώ παράλληλα δημιουργείται και σύνδεση με το λιμάνι Yangpu στη Χαϊνάν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας, το εμπόριο μεταξύ Κίνας και ASEAN έφτασε τα 4,34 τρισεκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 640 δισεκατομμύρια δολάρια, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το ποσό αυτό σημείωσε αύξηση 18,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με πληροφορίες από: Gazzetta