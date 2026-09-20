Η ΑΑΔΕ επιτρέπει την πώληση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς πλήρη εξόφληση χρεών

Νέος μηχανισμός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων που έχουν κατασχεθεί λόγω χρεών προς την Εφορία, χωρίς την υποχρέωση πλήρους εξόφλησης της οφειλής εκ των προτέρων. Η διαδικασία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μεταβιβάσεις που παρέμεναν παγωμένες λόγω των επιβληθεισών κατασχέσεων.

Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει βρει αγοραστή και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πώληση για να περιορίσει τα χρέη του, αλλά η κατάσχεση στο ακίνητο αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η νέα διαδικασία της ΑΑΔΕ

Με την απόφαση Α.1158/2026, καθορίζεται η συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της οποίας ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης, αποκλειστικά για τον σκοπό της πώλησης του ακινήτου. Το Δημόσιο, παράλληλα, διασφαλίζει ότι ένα μέρος του τιμήματος της πώλησης θα κατευθυνθεί απευθείας στην αποπληρωμή των υφιστάμενων χρεών.

Στην πράξη, ο ιδιοκτήτης δεν είναι πλέον αναγκασμένος να βρει πρώτα τα χρήματα για να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του και μετά να προχωρήσει στην απελευθέρωση του ακινήτου. Αντιθέτως, η πώληση μπορεί να λειτουργήσει ως το μέσο για την αποπληρωμή ενός μέρους του χρέους του προς την Εφορία.

Πώς υποβάλλεται το αίτημα

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή αιτήματος από τον οφειλέτη προς την ΑΑΔΕ. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» που είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myAADE.

Κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης του ακινήτου, είναι απαραίτητο να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω των οφειλών, τότε απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης βεβαίωσης οφειλής.

Διασφάλιση του Δημοσίου και τιμή πώλησης

Κομβικό σημείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η τιμή στην οποία θα πωληθεί το ακίνητο. Η ΑΑΔΕ έχει προβλέψει δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η μεταβίβαση σε τίμημα που είναι σημαντικά χαμηλότερο από την πραγματική αξία του ακινήτου. Αυτό γίνεται για να περιοριστεί η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Σε περιπτώσεις παλαιών κατασχέσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί νέα αποτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή. Αυτό εξασφαλίζει μια επικαιροποιημένη και ακριβή εικόνα της αξίας του ακινήτου πριν από τη μεταβίβαση.

Η αποπληρωμή των χρεών

Όταν έρθει η ώρα της μεταβίβασης, ένα μέρος του τιμήματος της πώλησης δεν καταλήγει στον πωλητή. Αντιθέτως, παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη συναλλαγή και αποδίδεται απευθείας στην ΑΑΔΕ. Αυτή η άμεση απόδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των οφειλών του πωλητή προς το Δημόσιο.

Το ποσό της παρακράτησης δεν είναι σταθερό για όλες τις περιπτώσεις. Για τον προσδιορισμό του, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως η φορολογική συνέπεια του οφειλέτη, καθώς και οι δυνατότητες που έχει η Φορολογική Διοίκηση να εισπράξει το υπόλοιπο χρέος που ενδεχομένως να παραμείνει.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr