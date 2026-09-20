Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα μέτρα στήριξης σε καύσιμα: Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εξειδικευτεί από τα αρμόδια υπουργεία το νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το πακέτο αυτό ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και περιλαμβάνει παρεμβάσεις κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο επίδομα θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, εξετάζεται και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη.

Στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ

Βασικός στόχος των νέων μέτρων είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η διάθεσή του στην αγορά αναμένεται να ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς την προβλεπόμενη επιδότηση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να πλησιάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προβλέπεται επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια. Η συνολική επιδότηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί τουλάχιστον στα 25 λεπτά ανά λίτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή των 1,75 ευρώ ανά λίτρο ήταν εκείνη στην οποία είχε διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ολοκληρώθηκε η διάθεσή του την περασμένη άνοιξη.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και διεύρυνση κριτηρίων

Παράλληλα με την επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, σχεδιάζεται και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κατά την επικείμενη εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια υπουργεία, αναμένεται να διευκρινιστεί εάν η αύξηση αυτή θα συνδυαστεί και με διεύρυνση των εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων. Σκοπός της πιθανής διεύρυνσης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος.

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σε συνδυασμό με την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, συγκροτούν μια διπλή παρέμβαση. Αυτή η διπλή γραμμή άμυνας έχει ως στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση αναμένεται να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται δεδομένου ότι οι υψηλές τιμές στην κατηγορία αυτή επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας σε σειρά κλάδων της οικονομίας.

Σήμερα, η συνολική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται σε 15 λεπτά το λίτρο. Από αυτά, τα 10 λεπτά καλύπτονται από το κράτος και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Παρά την υφιστάμενη επιδότηση, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου κίνησης παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Εξέταση επαναφοράς πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Παράλληλα με τα παραπάνω μέτρα, εξετάζεται και η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να τεθεί στο στάδιο της εμπορίας αλλά και στα πρατήρια, και θα έχει έκτακτο χαρακτήρα.

Στόχος της θέσπισης πλαφόν είναι να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά πετρελαιοειδών, διασφαλίζοντας έτσι πιο δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές.

Ευρωπαϊκές διεργασίες για τον ΕΦΚ καυσίμων

Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη. Ο στόχος είναι να μπορούν οι χώρες να προχωρήσουν σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, μέσω της ρήτρας διαφυγής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφέρει ότι θα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ. Το αίτημα αυτό υποστηρίζεται και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συντάσσονται με την ανάγκη για παρόμοιες παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis