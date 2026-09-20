Ηλεκτρονικές διορθώσεις ορίων και εμβαδών ακινήτων στο Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Μια σημαντική αλλαγή τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι διαπιστώνουν διαφορές στα όρια, στο εμβαδόν, στη θέση ή γενικότερα στη γεωμετρική απεικόνιση της ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «metavoles» του Ελληνικού Κτηματολογίου βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, επιτρέποντας την ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Αυτή η μεταρρύθμιση στοχεύει στην απλοποίηση μιας σύνθετης διαδικασίας, μεταφέροντάς την σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «metavoles»

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει θέσει σε λειτουργία την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία «metavoles». Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρούν σε ηλεκτρονικές διορθώσεις των γεωμετρικών στοιχείων που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή υπηρεσία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διορθώσεων, όπως είναι τα όρια, το εμβαδόν, η θέση ή οποιαδήποτε άλλη γεωμετρική αναπαράσταση του ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για μια θετική ψηφιακή μεταρρύθμιση που απλοποιεί σημαντικά μια διαδικασία η οποία στο παρελθόν ήταν πιο περίπλοκη και χρονοβόρα.

Νομικό πλαίσιο και ενεργοποίηση της διαδικασίας

Η θέσπιση της νέας αυτής διαδικασίας βασίζεται στον Νόμο 5142/2024, ο οποίος αποτελεί το νομικό θεμέλιο για τις εν λόγω ψηφιακές διορθώσεις. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας και των σχετικών λειτουργιών της πραγματοποιήθηκε με την απόφαση 440/9 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε επίσημα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό Β΄ 5454/8.9.2026, καθιστώντας έτσι τη νέα ψηφιακή διαδικασία πλήρως εφαρμόσιμη. Η μεταφορά αυτής της σύνθετης διαδικασίας σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου.

Η σημασία του τεχνικού ελέγχου

Παρά την απλοποίηση που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα, υπάρχει ένα σημείο που οι ιδιοκτήτες πρέπει να κατανοήσουν πλήρως. Η «διόρθωση τετραγωνικών» στο Κτηματολόγιο δεν συνιστά απλώς μια αλλαγή ενός αριθμού στο σύστημα. Μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή των ορίων, του σχήματος ή ακόμα και της θέσης του ακινήτου.

Λόγω αυτής της πιθανότητας, οι διορθώσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα και τις όμορες ιδιοκτησίες. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητος ένας προηγούμενος και σωστός τεχνικός πολεοδομικός έλεγχος, ο οποίος πρέπει να διενεργείται από μηχανικό πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πλήρης ψηφιακός κύκλος διαδικασίας

Η νέα πλατφόρμα «metavoles» έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ψηφιακά ολόκληρο τον κύκλο της διαδικασίας διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες, από την αρχική υποβολή της αίτησης έως την τελική έκδοση της απόφασης, μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών, την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων που μπορεί να προκύψουν, την εξέταση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, τέλος, την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη διόρθωση. Όλα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον, προσφέροντας διαφάνεια και ταχύτητα.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Για την υποβολή της αίτησης διόρθωσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα «metavoles» χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία εισόδου είναι απλή και ασφαλής, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση του χρήστη.

Αφού ο ιδιοκτήτης υποβάλει την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να αναθέσει στον μηχανικό και, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, στον δικαστικό επιμελητή, την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει τον τεχνικό έλεγχο και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την οριστική διόρθωση των στοιχείων στο Κτηματολόγιο.

Με πληροφορίες από: Enikos