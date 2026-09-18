Διακοπή προμήθειας σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα

Χωρίς τις προγραμματισμένες ποσότητες σαουδαραβικού αργού πετρελαίου αναμένεται να μείνουν τον επόμενο μήνα οι Ευρωπαίοι πελάτες της Saudi Aramco. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την επίθεση με drones που έθεσε εκτός λειτουργίας τον βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, αναγκάζοντας τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες.

Η απόφαση της Saudi Aramco

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Saudi Aramco έχει ήδη ενημερώσει τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα πραγματοποιήσει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου που προβλέπονταν για τον επόμενο μήνα. Οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, ανέφεραν ότι το μέτρο αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων αγοραστών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξασφαλίζουν κατά κανόνα σαουδαραβικό πετρέλαιο μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, με τα οποία προβλέπονται σταθερές ποσότητες κάθε μήνα. Αυτές είναι οι παραδόσεις που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, δημιουργώντας ένα κενό στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Η επίθεση στον αγωγό East-West

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την επίθεση με drones της περασμένης εβδομάδας στον αγωγό East-West, η οποία ανάγκασε τη Σαουδική Αραβία να διακόψει τη λειτουργία του. Ο αγωγός αυτός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Μέσω του συγκεκριμένου αγωγού μεταφέρεται πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά της χώρας προς τις δυτικές ακτές, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην εξαγωγική της ικανότητα.

Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και επιπτώσεις

Πηγή με γνώση της κατάστασης αναφέρει ότι η μερική επαναλειτουργία του αγωγού East-West αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περίπου έξι εβδομάδες.

Η διακοπή του East-West έχει ήδη οδηγήσει ορισμένους πελάτες της Aramco στην αναζήτηση εναλλακτικών ποσοτήτων αργού. Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια παραλαμβάνουν συνήθως το σαουδαραβικό πετρέλαιο από το αιγυπτιακό λιμάνι Sidi Kerir στη Μεσόγειο, το οποίο συνδέεται μέσω αγωγού με την Ερυθρά Θάλασσα.

Η περίπτωση της Orlen SA και η αναζήτηση λύσεων

Η διακοπή του αγωγού προκάλεσε πανικό στις αγορές από ορισμένους πελάτες της Aramco. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πολωνικής ενεργειακής εταιρείας Orlen SA, η οποία από την Παρασκευή έχει προκηρύξει περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει νέες πηγές προμήθειας.

Η κίνηση αυτή της πολωνικής εταιρείας υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων να βρουν λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε αργό πετρέλαιο, ενόψει της επικείμενης διακοπής των παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία.

Η σημασία των σαουδαραβικών ποσοτήτων για την Ευρώπη

Η σημασία των σαουδαραβικών ποσοτήτων για την ευρωπαϊκή αγορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA). Τον Ιούνιο, οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν από τη Σαουδική Αραβία περίπου 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα.

Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της εξάρτησης των ευρωπαϊκών χωρών από τις σαουδαραβικές προμήθειες και την πρόκληση που αντιμετωπίζουν τώρα οι αγορές ενέργειας στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki