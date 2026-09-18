Νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ: Σενάριο για μείωση του ΕΦΚ μέσω ΕΕ

Νέα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένονται να ανακοινωθούν την προσεχή Δευτέρα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετείται σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε τη σημασία του ντίζελ ως δεύτερης ενεργειακής προτεραιότητας, ακολουθώντας το πετρέλαιο θέρμανσης και προηγούμενο τη βενζίνη.

Οι επικείμενες ανακοινώσεις θα αφορούν παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ντίζελ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες στην ενέργεια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσδιόρισε τις ενεργειακές προτεραιότητες της κυβέρνησης, θέτοντας το πετρέλαιο θέρμανσης στην πρώτη θέση. Ακολουθεί το ντίζελ, το οποίο θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη ενεργειακή προτεραιότητα, πριν από τη βενζίνη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει άπραγη μπροστά στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έφτασε σχεδόν τα 2 ευρώ ανά λίτρο φέτος, από 1,1 ευρώ ανά λίτρο πέρυσι.

Παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Την προσεχή Δευτέρα, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μέτρων από τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια. Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Η στήριξη στο ντίζελ και τα όριά της

Σχετικά με το ντίζελ, αποφασίστηκε η συνέχιση της στήριξης των 10 λεπτών ανά λίτρο για τους οδηγούς και για τον μήνα Οκτώβριο. Ωστόσο, η παρούσα τιμή του καυσίμου βρίσκεται ήδη στα 2,15 ευρώ, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη παρέμβαση οριακή.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ότι το ζήτημα του ντίζελ απαιτεί και τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, υποδεικνύοντας ότι η λύση μπορεί να προέλθει και μέσα από ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Το σενάριο μείωσης του ΕΦΚ και ο ρόλος της ΕΕ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει το «πράσινο φως» για υπέρβαση των δημοσιονομικών δαπανών, η κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να προχωρήσει για πρώτη φορά σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο ντίζελ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η μείωση αυτή θα είχε έκτακτο χαρακτήρα και θα διαρκούσε όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Η μείωση της ενεργειακής φορολογίας αποτελεί θέμα που έχει τεθεί στην ευρωπαϊκή ατζέντα εδώ και αρκετούς μήνες, με την ίδια την ΕΕ να έχει προτείνει το συγκεκριμένο εργαλείο ως πιθανή λύση για τις κυβερνήσεις. Παρόλο που κάθε κράτος έχει διαφορετικές ανάγκες, στην Ελλάδα ο ΕΦΚ των καυσίμων θεωρούνταν ανέκαθεν «ιερή αγελάδα».

Διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος

Για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με σκοπό τη στήριξη των καταναλωτών, εκτιμάται ότι υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος που ανέρχεται έως τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit