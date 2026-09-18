Έκτακτα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά στην οριστικοποίηση έκτακτων μέτρων για την ανακοπή της πορείας των τιμών στα καύσιμα, κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και έχουν ως βασικό στόχο τον περιορισμό του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου.

Οριστικοποίηση μέτρων και βασικός στόχος

Την προσεχή Δευτέρα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο αναμένεται να οριστικοποιήσει τα έκτακτα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Βασικός στόχος, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αυτή ήταν και το επίπεδο στο οποίο έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης τον περασμένο Απρίλιο.

Χωρίς τις αναγγελθείσες παρεμβάσεις, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ένα επίπεδο που χαρακτηρίστηκε ως «μη αποδεκτό» από τον πρωθυπουργό. Η έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου, και η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το «σοκ» στην αντλία πριν την αύξηση των αναγκών των νοικοκυριών.

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ένα από τα βασικά μέτρα που εξετάζονται είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ήδη, από τις 15 Οκτωβρίου, ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται αυτομάτως από τα 41 στα 28 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό συνεπάγεται μια μείωση της τελικής τιμής κατά περίπου 15-16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση αναμένει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες για να εξετάσει μια πρόσθετη προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Εφόσον δοθεί αυτή η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζεται η μείωσή του ακόμη και στα 21 λεπτά το λίτρο, που αποτελεί το ελάχιστο επιτρεπτό ευρωπαϊκό όριο. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, παραπέμποντας σε ανάλογες κινήσεις που έχουν γίνει στη Γερμανία και την Ιταλία.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και στήριξη στο ντίζελ

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, τον Νοέμβριο αναμένεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το επίδομα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, αλλά όλες τις μορφές ενέργειας, όπως το ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πέλετ. Το υφιστάμενο σύστημα λαμβάνει υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, ενισχύοντας περισσότερο τους πολίτες που κατοικούν σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον μήνα Οκτώβριο, με στόχο τον περιορισμό του μεταφορικού κόστους. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ακρίβεια που έχει προκαλέσει η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση.

Συμβολή διυλιστηρίων και ενδεχόμενο πλαφόν

Στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα συμμετάσχουν και τα διυλιστήρια. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες του κλάδου προσέρχονται στη σχετική συζήτηση αναγνωρίζοντας ότι, καθώς καταγράφουν κέρδη, θα πρέπει και οι ίδιες να συμβάλουν στη στήριξη των καταναλωτών. Η προτίμηση της κυβέρνησης είναι η συνεισφορά αυτή να αποτυπωθεί απευθείας στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές, αντί να κατευθυνθεί ως πρόσθετο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Εφόσον χρειαστεί, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επιστροφή του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον συνεχιστεί και η στήριξη από τα διυλιστήρια, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω, φτάνοντας περίπου στα 1,60-1,70 ευρώ το λίτρο.

Δημοσιονομικές δυνατότητες και επάρκεια καυσίμων

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη λογική διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κινείται προσεκτικά. Τόνισε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες και ότι η κυβέρνηση καλείται να ιεραρχήσει τις ανάγκες. Για τη βενζίνη, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν εξετάζεται παρέμβαση «ακόμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια καυσίμων, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει παραγωγικά και εξαγωγικά διυλιστήρια. Ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο έλλειψης ή προβλήματα ασφάλειας τροφοδοσίας. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και του σημερινού Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki