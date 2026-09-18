«Φρένο» στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης: Τα σχέδια της κυβέρνησης για την έναρξη της περιόδου

Η τιμή με την οποία θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους τα νοικοκυριά από τις 15 Οκτωβρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών. Η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει αλλάξει τα δεδομένα λίγο πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Υπό τις σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση. Αυτό το σενάριο επιδιώκει να αποτρέψει η κυβέρνηση.

Η «οροφή» των 1,75 ευρώ και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την κατεύθυνση για την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στο ERTnews, ο πρωθυπουργός έθεσε ως «οροφή» τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προανήγγειλε επίσης ένα πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Το πακέτο αυτό θα στηριχθεί σε δύο βασικούς πυλώνες: τις κρατικές παρεμβάσεις και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και διεύρυνση δικαιούχων

Ταυτόχρονα με τις παρεμβάσεις στην τιμή, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δεύτερου μετώπου στήριξης για τα νοικοκυριά, ενόψει του χειμώνα. Το ακριβές ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Πριν από την πρόσφατη ενεργειακή αναταραχή, είχε προβλεφθεί ένα κονδύλι περίπου 270 εκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει αύξηση και της περιμέτρου των δικαιούχων, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών.

Το χάσμα των 25 λεπτών και η συμβολή των διυλιστηρίων

Το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί την κυβέρνηση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί η απόσταση ανάμεσα στην τιμή που δείχνουν σήμερα οι υπολογισμοί, δηλαδή περίπου 2 ευρώ, και την επιθυμητή τιμή που έχει τεθεί ως στόχος, δηλαδή έως 1,75 ευρώ. Η διαφορά αυτή ξεπερνά τα 25 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων μπορεί να χρειαστεί να προσεγγίσει τα 30 λεπτά, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι διεθνείς τιμές θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει τη συνεισφορά των διυλιστηρίων με περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι αναμένει τη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια, δηλώνοντας πως προτιμά ένα μέρος των κερδών τους να επιστρέψει απευθείας στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών, αντί να κατευθυνθεί στα κρατικά ταμεία μέσω πρόσθετης φορολόγησης.

Επιδότηση στην αντλία και μείωση ΕΦΚ

Απομένει, λοιπόν, να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί το κρατικό σκέλος της παρέμβασης για τη συγκράτηση της τιμής. Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η απευθείας επιδότηση στην αντλία. Με αυτό τον τρόπο, η μείωση θα εμφανίζεται άμεσα στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, προσφέροντας άμεση ανακούφιση. Παράλληλα, στην εξίσωση των πιθανών μέτρων έχει μπει και ένα μέτρο που τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούσε βασική επιλογή: η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η εφαρμογή του θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της τελικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr