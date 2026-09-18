Άνοδος 5,5% στις τιμές των κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τη σκυτάλη στην περιφέρεια

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στην ελληνική κτηματαγορά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι τιμές των διαμερισμάτων παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5,5%, σηματοδοτώντας μια επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην περιφέρεια, η οποία αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των ανατιμήσεων, ξεπερνώντας τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Γεωγραφική μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Η σημαντικότερη αλλαγή που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων αφορά τη γεωγραφία των ανατιμήσεων. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρίσκονταν στο επίκεντρο, πλέον η περιφέρεια παίρνει τη σκυτάλη στις αυξήσεις των τιμών κατοικίας. Αυτή η μετατόπιση αλλάζει σταδιακά τον χάρτη της κτηματαγοράς, καθώς περιοχές που βρίσκονταν εκτός του βασικού επενδυτικού ενδιαφέροντος εμφανίζουν πλέον υψηλότερους ρυθμούς αύξησης.

Ειδικότερα, για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στην Αθήνα η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε στο 4,7%. Στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, η άνοδος των τιμών έφτασε το 5,4%. Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 7,1%, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό μεταξύ όλων των γεωγραφικών κατηγοριών.

Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως η αυξημένη τουριστική ζήτηση σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των αγοραστών προς φθηνότερες αγορές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών. Η προσφορά παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα νεότερα ακίνητα.

Επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης σε εθνικό επίπεδο

Παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των τιμών, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υποδεικνύουν μια σαφή επιβράδυνση της ταχύτητας των αυξήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων, που ανήλθε σε 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, είναι χαμηλότερη από το 8,3% που είχε καταγραφεί το 2025 και το 9,1% του 2024.

Αυτή η επιβράδυνση είναι πλέον εμφανής σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο δεν συνοδεύεται από υποχώρηση των τιμών. Αντιθέτως, οι αξίες των κατοικιών εξακολουθούν να ανεβαίνουν, προστιθέμενες στις μεγάλες αυξήσεις που έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια. Για το σύνολο των αστικών περιοχών, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 5,3% υψηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι 7,9% το 2025.

Διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάλογα με την ηλικία των ακινήτων

Η ανάλυση των στοιχείων αποκαλύπτει επίσης διαφοροποιήσεις στις αυξήσεις των τιμών ανάλογα με την ηλικία των διαμερισμάτων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα διαμερίσματα ηλικίας έως πέντε ετών κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 6,2%. Αντίθετα, τα παλαιότερα ακίνητα παρουσίασαν μια μικρότερη άνοδο, με τις τιμές τους να αυξάνονται κατά 5%.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2025, τα νέα διαμερίσματα είχαν ακριβύνει κατά 7,8%, ενώ τα παλαιά είχαν εμφανίσει μεγαλύτερη αύξηση, κατά 8,6%. Η μεγαλύτερη φετινή άνοδος των νεόδμητων ακινήτων αποτυπώνει την πίεση που εξακολουθεί να υπάρχει για σύγχρονα ακίνητα σε μια αγορά όπου η νέα προσφορά δεν έχει ακόμη καλύψει τη συσσωρευμένη ζήτηση.

Συνεχιζόμενη ανοδική πορεία χωρίς αντιστροφή της τάσης

Συνολικά, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υποδεικνύουν μια σταδιακή επιστροφή σε χαμηλότερους ρυθμούς ανατίμησης στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται αντιστροφή της ανοδικής τάσης των τιμών.

Αντιθέτως, οι νέες αυξήσεις προστίθενται στις ήδη σημαντικές ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους υποψήφιους αγοραστές, καθώς η επιβράδυνση του ποσοστού αύξησης δεν σημαίνει και επιστροφή των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki