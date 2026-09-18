Το πετρέλαιο «επιστρέφει» στα 100 δολάρια: Ελπίδες ενόψει της συνάντησης Τραμπ με ηγέτες των χωρών του Κόλπου

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στο «κόκκινο», καταγράφοντας πτωτική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό από την περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν μετριαστεί. Η πτώση των τιμών οδηγεί το πετρέλαιο προς το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εν μέσω ενισχυμένων ελπίδων για διπλωματικές προσπάθειες στην περιοχή.

Η πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου 2026, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε και κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η πτωτική πορεία αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση που οι τιμές κινούνται καθοδικά. Η τάση αυτή αντανακλά τη γενικότερη μείωση της έντασης στην αγορά ενέργειας.

Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό, WTI, διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση των τιμών συνδέεται με τις προσδοκίες για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ομαλής ροής ενέργειας από τον Κόλπο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές.

Ενέργειες της Σαουδικής Αραβίας για τον εφοδιασμό

Το κλίμα στις αγορές έχει ευνοηθεί από πληροφορίες που προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με αυτές, η χώρα στοχεύει στην αποκατάσταση περίπου της μισής δυναμικότητας του αγωγού East-West εντός των επόμενων ημερών. Η πλήρης λειτουργία του αγωγού αναμένεται να επανέλθει εντός έξι εβδομάδων, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αναδρομολογεί ορισμένες εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στον περιορισμό της έκθεσης των πλοίων μεταφοράς σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις. Τα πλοία μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ προτού το φορτώσουν σε δεξαμενόπλοια που αναμένουν έξω από το στενό πέρασμα, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των μεταφορών.

Διπλωματικές προσπάθειες και διεθνείς παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης, υπάρχουν αναφορές για παρότρυνση της Κίνας προς το Ιράν. Η Κίνα φέρεται να ζητά από το Ιράν να συμβάλει στον περιορισμό των ανταρτών Χούθι, έπειτα από σχετικό αίτημα που διατυπώθηκε από το Ριάντ. Η ομάδα των ανταρτών Χούθι έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, δημιουργώντας ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Οι διπλωματικές αυτές κινήσεις υπογραμμίζουν την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή και την ομαλή λειτουργία των αγορών ενέργειας. Η παρέμβαση της Κίνας, κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας, δείχνει τη σημασία της συνεργασίας για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων.

Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες του Κόλπου στη Νέα Υόρκη

Παράλληλα με τις εξελίξεις στις αγορές και τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης επιθέσεων κατά του Ιράν. Η δήλωση αυτή έρχεται ενόψει μιας σημαντικής συνάντησης που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με ηγέτες των χωρών του Κόλπου.

Η συνάντηση αυτή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις προοπτικές για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, με άμεσες επιπτώσεις και στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit