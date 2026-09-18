Συνεργασία ΔΕΗ και Amazon για κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη

Η Amazon, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως, θα συνεργαστεί με τη ΔΕΗ για την ανάπτυξη ενός σημαντικού κέντρου δεδομένων στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, επισφραγίζει πολύμηνες συζητήσεις και προβλέπει μια συνεργασία διάρκειας 15 ετών. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, η ΔΕΗ θα αναλάβει την παροχή της υλικής υποδομής και της απαραίτητης ενέργειας, ενώ η Amazon θα συνεισφέρει με τις υποδομές πληροφορικής.

Ο ρόλος της Amazon και οι όροι της συνεργασίας

Η Amazon αποτελεί έναν παγκόσμιο κολοσσό, με ηγετική θέση τόσο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα τριμηνιαία της έσοδα φτάνουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο εταιρειών διήρκεσαν αρκετούς μήνες και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την ελληνική επιχείρηση. Το μνημόνιο συνεργασίας που ανακοινώθηκε, καθορίζει σαφώς τους ρόλους: η ΔΕΗ θα διαθέσει την υλική υποδομή και την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων, ενώ η Amazon θα παρέχει τις υποδοχές πληροφορικής για το έργο.

Πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη υποδομών

Ένα κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η πρόβλεψη για ένα διμερές συμβόλαιο, γνωστό ως PPA, μέσω του οποίου η ΔΕΗ θα προμηθεύει την Amazon με πράσινη ενέργεια. Αυτή η διάταξη ήταν μια βασική προϋπόθεση για την αμερικανική εταιρεία, καθώς μεγάλοι διεθνείς όμιλοι αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρισμού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στις εγκαταστάσεις τους.

Το έργο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει με ισχύ 300 MW, με τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε να φτάσει το 1 GW. Η ΔΕΗ έχει σχεδιάσει την τροφοδοσία του κέντρου δεδομένων με ενέργεια που δεν θα προέρχεται από το εθνικό δίκτυο. Αντιθέτως, θα αναπτυχθούν ειδικά για τον σκοπό αυτό μονάδες φωτοβολταϊκών, αποθήκευσης ενέργειας και αντλησιοταμίευσης στην ίδια την περιοχή της Κοζάνης.

Οφέλη για τους καταναλωτές και την τεχνογνωσία της ΔΕΗ

Αυτός ο σχεδιασμός εκτιμάται ότι θα αποτρέψει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στις τιμές του ρεύματος για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τα κέντρα δεδομένων αντλούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας απευθείας από το δίκτυο.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προσβλέπει σε επιπρόσθετα οφέλη από τη συνεργασία με την Amazon, ειδικά στον τομέα της τεχνογνωσίας. Καθώς ο ελληνικός όμιλος επεκτείνεται σε νέους τομείς, όπως η λιανική και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη σε αυτούς τους τομείς.

Γεωπολιτικοί παράγοντες πίσω από την επένδυση

Η απόφαση της Amazon να επιλέξει την Ελλάδα για τις ανάγκες της μπορεί να έχει και γεωπολιτικές διαστάσεις. Κατά τους προηγούμενους μήνες, διάφορα κέντρα δεδομένων που διατηρούσε η εταιρεία σε αραβικές χώρες δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα από το Ιράν.

Μόλις αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπήρξε απώλεια δεδομένων σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Amazon, οδηγώντας την αμερικανική εταιρεία στην προτίμηση για επενδύσεις σε πιο ασφαλείς τοποθεσίες.

Με πληροφορίες από: Newsit