Κλυδωνισμοί στις τουρκικές αγορές: Καταρρέουν επενδυτικά κεφάλαια 18 δισ. δολαρίων

Ισχυροί κλυδωνισμοί πλήττουν την τουρκική χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς μια σοβαρή κρίση ρευστότητας σε επενδυτικά κεφάλαια έχει προκαλέσει μαζικές ρευστοποιήσεις και βαριές απώλειες. Οι αρχές της χώρας έχουν ήδη παρέμβει με προφυλακίσεις, προσαγωγές και απαγορεύσεις εξόδου για δεκάδες πρόσωπα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η εκκαθάριση μεγάλου αριθμού επενδυτικών κεφαλαίων.

Κρίση ρευστότητας και παρεμβάσεις

Η αναταραχή που έχει ξεσπάσει στην τουρκική αγορά οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις και σημαντικές απώλειες στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε την Κεντρική Τράπεπα της Τουρκίας, καθώς και τις εποπτικές αρχές, να προβούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η αποτροπή της μετάδοσης της κρίσης ρευστότητας στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Οι κλυδωνισμοί προέρχονται από την έλλειψη ρευστότητας σε επενδυτικά κεφάλαια, ένα ζήτημα που κλονίζει συθέμελα την τουρκική χρηματοπιστωτική αγορά. Οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη.

Δικαστικές ενέργειες και συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η οποία αφορά συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της εταιρείας Pusula Portföy Yönetimi, Μουχαμέντ Γιαρίζ, προφυλακίστηκε.

Επιπλέον, υπό κράτηση τέθηκαν τρία ακόμη πρόσωπα. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Hedef Holding, Ναμίκ Κεμάλ Γκιοκάλπ, τον Ιμπραχίμ Μπεκτσί, ο οποίος είναι στέλεχος της Tera Portföy, καθώς και τον επικεφαλής της Destek Holding και της Destek Yatırım, Αλτούντς Κουμόβα. Ο τελευταίος είχε αναφερθεί στο παρελθόν ως ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Τουρκίας «στα χαρτιά», γεγονός που συνέβη μετά την εκρηκτική άνοδο μετοχών εταιρειών με τις οποίες συνδεόταν.

Απαγόρευση εξόδου και πρόσωπα υπό έρευνα

Παράλληλα με τις προφυλακίσεις και τις κρατήσεις, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε συνολικά 48 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται σε αυτή την απαγόρευση είναι ο πρόεδρος της Tera Yatırım Holding, Εμρέ Τεζμέν, ο Σερντάρ Τουρχάν, ο Ενβέρ Τσεβίκ της Lydia Holding και ο Κεμάλ Ακκάγια της Bulls Yatırım.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δικαστικές και εποπτικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι ενέργειες των αρχών αφορούν συναλλαγές που τελούν υπό διερεύνηση και ενδεχόμενες παραβάσεις. Δεν πρόκειται για τελεσίδικες διαπιστώσεις ενοχής, αλλά για στάδια μιας ευρύτερης έρευνας.

Ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) έλαβε μια σειρά αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε την αναστολή των αγορών και πωλήσεων όλων των funds που διαχειρίζονται επτά συγκεκριμένες εταιρείες στο ηλεκτρονικό σύστημα TEFAS. Οι εταιρείες αυτές είναι οι Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus και Bulls Portföy.

Επιπλέον, η SPK διέταξε την εκκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων που ανήκουν στους συγκεκριμένους διαχειριστές. Η διαδικασία της εκκαθάρισης θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα καθορίσει η ίδια η εποπτική αρχή. Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τα funds και όχι την εκκαθάριση των επτά εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων.

Το μέγεθος της κρίσης και οι επενδυτές

Η συνολική αξία των κεφαλαίων που επηρεάζονται από αυτή την κρίση υπολογίζεται σε περίπου 830 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τον αριθμό των επενδυτών που έχουν επηρεαστεί, οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για περισσότερους από 350.000 επενδυτές, ενώ νεότερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην Τουρκία ανεβάζουν τον αριθμό περίπου στις 550.000.

Τέλος, η SPK προχώρησε στην παραπομπή 38 προσώπων στις εισαγγελικές αρχές. Η παραπομπή αυτή έγινε για ενδεχόμενη χειραγώγηση μετοχών των εταιρειών Katılımevim, Gündoğdu Gıda και Destek Finans Faktoring. Παράλληλα, επιβλήθηκαν διετείς περιορισμοί στις συναλλαγές των συγκεκριμένων προσώπων.

Με πληροφορίες από: Topontiki