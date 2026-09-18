Μειώθηκαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα το 2026, σύμφωνα με στοιχεία

Μια εικόνα που απέχει από την προσδοκία συνεχούς ανόδου των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα καταγράφουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2026. Η ανάλυση, την οποία επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ, αποτυπώνει οριακή υποχώρηση στις μέσες αποδοχές σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, ο μέσος καθαρός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε περίπου 1.073,54 ευρώ, με τη μείωση να είναι πιο αισθητή για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση.

Η εικόνα των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με την ανάλυση που υπογράφει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Π. Μητρόπουλος, ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 1.233,96 ευρώ τον Μάρτιο του 2026. Οι υπολογισμοί της μελέτης της ΕΝΥΠΕΚΚ δείχνουν ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1.073,54 ευρώ καθαρά, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.

Τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την επεξεργασία και την παρουσίαση των καθαρών αποδοχών από την ΕΝΥΠΕΚΚ. Η εικόνα αυτή αφορά το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης.

Πλήρης και μερική απασχόληση: Οι διαφορές στους μισθούς

Τα στοιχεία που παραθέτει η έρευνα για τον Μάρτιο του 2026 αποτυπώνουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πλήρη και τη μερική απασχόληση όσον αφορά τις μέσες αποδοχές. Για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 1.397,49 ευρώ. Παράλληλα, το μέσο μεικτό ημερομίσθιο για την κατηγορία αυτή προσδιορίζεται στα 59,78 ευρώ.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερες αποδοχές. Ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός στη μερική απασχόληση περιορίζεται στα 554,42 ευρώ. Το μέσο μεικτό ημερομίσθιο για αυτή την κατηγορία διαμορφώνεται στα 32,62 ευρώ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με την πλήρη απασχόληση.

Η έκταση της μερικής απασχόλησης και η μεθοδολογία

Τον Μάρτιο του 2026, ο αριθμός των ασφαλισμένων πλήρους απασχόλησης έφτασε τους 2.074.890, αντιπροσωπεύοντας το 75,8% του συνόλου των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλισμένοι με μερική απασχόληση ανέρχονταν σε 581.174, δηλαδή το 21,2% του συνόλου των εργαζομένων.

Η ίδια η μελέτη της ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει μια σημαντική μεθοδολογική ιδιαιτερότητα στον τρόπο που ο e-ΕΦΚΑ ορίζει την πλήρη απασχόληση. Ως πλήρως απασχολούμενος λογίζεται όποιος εργάζεται με πλήρες ημερήσιο ωράριο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εργασίας την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει δύο οκτάωρα την εβδομάδα μπορεί, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ορισμό, να καταγραφεί στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης.

Υποχώρηση αποδοχών σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των στοιχείων του Μαρτίου του 2026 με εκείνα του Δεκεμβρίου του 2025, καθώς αποκαλύπτει μια εικόνα στασιμότητας στις μέσες αποδοχές. Συγκεκριμένα, οι μέσες αποδοχές εμφανίζουν οριακή υποχώρηση και στις τρεις εξεταζόμενες κατηγορίες: στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, στην πλήρη απασχόληση, αλλά και στη μερική απασχόληση.

Η πιο αισθητή μείωση εντοπίζεται στη μερική απασχόληση, όπου ο μέσος μεικτός μισθός υποχώρησε κατά 8,88 ευρώ μέσα σε διάστημα τριών μηνών, από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026. Τα ποσά τόσο για τον Δεκέμβριο όσο και για τον Μάρτιο παρατίθενται στην έρευνα και προέρχονται από τα αντίστοιχα μηνιαία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki