Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί της Πέμπτης και οι αλλαγές στα έπαθλα

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ, με τον αριθμό 3120, η οποία προσέφερε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας το ποσό των 9.000.000 ευρώ. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί για το μεγάλο αυτό έπαθλο ήταν οι 22, 23, 30, 33, 37, ενώ ο αριθμός Τζόκερ ήταν το 7. Οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν τόσο με φυσική παρουσία σε καταστήματα όσο και διαδικτυακά, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή και νέοι κανόνες για την κατανομή των κερδών.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στην κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 3120, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν για τα 9.000.000 ευρώ ήταν οι εξής: 22, 23, 30, 33, 37. Ο τυχερός αριθμός Τζόκερ ήταν το 7. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές της πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι θα μοιραστούν το μεγάλο ποσό.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο παιχνίδι

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν δύο βασικούς τρόπους για να συμμετάσχουν στις κληρώσεις. Ο ένας τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας allwyn.gr, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, προσφέροντας ευελιξία στους παίκτες.

Νέες ρυθμίσεις για την πρώτη κατηγορία κερδών

Έχουν εφαρμοστεί νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα έπαθλα της πρώτης κατηγορίας, που αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις. Πλέον, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ ξεκινά από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, όπου το ελάχιστο ποσό ήταν 600.000 ευρώ. Σε περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους.

Αλλαγές στα έπαθλα της δεύτερης κατηγορίας

Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει και στην καταβολή των κερδών για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις. Το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον σταθερά στα 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Εάν προκύψουν έως και 20 νικητές σε αυτή την κατηγορία, τότε ο καθένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση που οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο κάθε ένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Πρόγραμμα κληρώσεων και προθεσμία κατάθεσης δελτίων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων είναι στις 22:00. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των παικτών, η κατάθεση των δελτίων τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 21:30 της ημέρας της κλήρωσης.

Σημαντικές πληροφορίες για υπεύθυνο παιχνίδι

Είναι σημαντικό οι παίκτες να γνωρίζουν τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού. Ο αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γι' αυτό και λειτουργεί Γραμμή Στήριξης στο 1114. Η συμμετοχή στο επίγειο παιχνίδι επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ στο ψηφιακό παιχνίδι σε άτομα άνω των 21 ετών. Όλοι οι παίκτες καλούνται να παίζουν υπεύθυνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos