Επίδομα θέρμανσης: Οριζόντια αύξηση για τα νοικοκυριά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Η κυβέρνηση προχωρά σε προετοιμασία νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των νοικοκυριών. Στο επίκεντρο αυτών των μέτρων βρίσκεται το επίδομα θέρμανσης, με στόχο την ανακούφιση από το αυξημένο κόστος θέρμανσης και ενέργειας. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πρόσφατα την εφαρμογή οριζόντιας αύξησης στο επίδομα θέρμανσης για τον επερχόμενο χειμώνα.

Η κυβερνητική παρέμβαση και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Η απόφαση για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έρχεται ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, τόσο στα είδη πρώτης ανάγκης όσο και στο κόστος της θέρμανσης. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών για το μέλλον. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πάντα φροντίζουμε να κρατάμε εφεδρείες. Δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας». Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πορεύεται με αυστηρή προτεραιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση.

Το χρονοδιάγραμμα και οι αιτήσεις

Οι αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα μέτρα και το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτές οι ανακοινώσεις θα προέλθουν από τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία θα παρέχουν όλες τις λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και τις διαδικασίες.

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης θα αρχίσουν να υποβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, δίνοντας επαρκή χρόνο στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν.

Αλλαγές στον τρόπο δήλωσης αγορών

Από πέρσι, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα για τη δήλωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο αφορά όσους επιθυμούν να λάβουν το επίδομα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είχε ανακοινώσει την κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, το οποίο χρησιμοποιούνταν επί σειρά ετών για αυτόν τον σκοπό.

Πλέον, οι συναλλαγές δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA. Η υποχρέωση της δήλωσης μεταφέρεται στις επιχειρήσεις πώλησης πετρελαιοειδών και δεν αφορά πλέον τον ίδιο τον καταναλωτή. Στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, τα οποία διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά συγκεκριμένα στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr