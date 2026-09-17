Κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης: Στόχος τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο

Η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης για τη χειμερινή περίοδο να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής, καθώς και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια.

Ανησυχίες για την τιμή χωρίς παρέμβαση

Οι εκτιμήσεις για την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η διάθεση του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και στα 2 ευρώ το λίτρο. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ένα τέτοιο επίπεδο τιμών «δεν είναι αποδεκτό».

Η κυβερνητική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας έχει ήδη αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η αμόλυβδη βενζίνη και το diesel έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις τις τελευταίες ημέρες, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά.

Οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά

Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, αυτής που θα διαμορφωνόταν χωρίς παρέμβαση και αυτής που στοχεύεται, είναι σημαντική για την τελική οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών. Εάν η τιμή διαμορφωνόταν στα 2 ευρώ το λίτρο, μια παραγγελία 500 λίτρων θα κόστιζε 1.000 ευρώ.

Αντίθετα, με τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο, το ίδιο νοικοκυριό θα πλήρωνε 875 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά θα εξοικονομούσαν 125 ευρώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, εάν επιτευχθεί ο κυβερνητικός στόχος.

Συγκεκριμένες ανακοινώσεις και μέτρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων, η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πακέτο μέτρων, το οποίο θα παρουσιαστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα περιλαμβάνει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει τον Απρίλιο.

Επίδομα θέρμανσης και πλαφόν

Πέραν της συγκράτησης της τιμής, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον, θα επανέλθει το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων, μέτρο που αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις. Επίσης, η επιδότηση στο diesel θα επεκταθεί και για τον Οκτώβριο.

Ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής κρίσης

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε εθνικές παρεμβάσεις. Σημείωσε ότι απαιτείται πρόσθετη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr