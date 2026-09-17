Η Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ σε βενζίνη και ντίζελ με τον χαμηλότερο μέσο μισθό

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη ενεργειακή συγκυρία, καθώς κατατάσσεται μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Αυτό συμβαίνει παρά τις υφιστάμενες επιδοτήσεις και ενώ η χώρα συγκαταλέγεται σε εκείνες με τον χαμηλότερο μέσο μισθό στην ΕΕ. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την εκρηκτική ακρίβεια.

Τα επερχόμενα μέτρα στήριξης

Σύμφωνα με τις διαρροές, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου μέτρα στήριξης που το συνολικό τους ύψος αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η «αρχιτεκτονική» αυτών των μέτρων προβλέπεται να κινηθεί στα γνωστά πρότυπα, περιλαμβάνοντας επιδότηση στο ντίζελ και πιθανώς και στη βενζίνη.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια πιθανή αύξηση της τιμής του στην αγορά έως και 70% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οποιαδήποτε επιδότηση, της τάξης των 10 έως 15 λεπτών σε βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίζεται από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει όλες τις χώρες. Ωστόσο, κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει την εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων με διαφορετικά μέτρα, εφαρμόζει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς και, επιπλέον, ο παράγοντας του ύψους του μέσου μισθού διαδραματίζει εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εμφανίζεται στο κλαμπ των ακριβότερων χωρών της ΕΕ όσον αφορά την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, παρά τις όποιες επιδοτήσεις. Ταυτόχρονα, η χώρα συγκαταλέγεται στο κλαμπ των χωρών με τον μικρότερο μέσο μισθό μεταξύ των 27 κρατών-μελών, γεγονός που καθιστά την ακρίβεια των καυσίμων ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι τιμές της βενζίνης στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία τιμών 14 Σεπτεμβρίου 2026, η μέση σταθμισμένη τιμή στην ΕΕ έχει φτάσει περίπου στα 2,063 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Η Ελλάδα βρίσκεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τη βενζίνη.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,158 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή η τιμή την κατατάσσει στην 6η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως την ακριβότερη, πίσω μόνο από τη Δανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία. Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι περίπου 9,5 λεπτά ανά λίτρο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εικόνα στο ντίζελ

Στην περίπτωση του ντίζελ, η εικόνα παρουσιάζει κάποιες διαφορές. Η μέση σταθμισμένη τιμή στην ΕΕ, την ίδια ημερομηνία, ήταν περίπου 2,159 ευρώ το λίτρο. Με τιμή 2,122 ευρώ το λίτρο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση από την ακριβότερη προς τη φθηνότερη χώρα στην ΕΕ.

Σε αντίθεση με τη βενζίνη, η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα είναι περίπου 3,7 λεπτά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρόλα αυτά, η συνολική επιβάρυνση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, σε συνδυασμό με το επίπεδο των μισθών, παραμένει σημαντική.

Ο καθοριστικός παράγοντας του μέσου μισθού

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η ενεργειακή, είναι το ύψος του μέσου μισθού σε κάθε χώρα. Αυτός ο παράγοντας καταδεικνύει με τον πιο απτό τρόπο τι σημαίνει για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η ακρίβεια των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Η συνύπαρξη υψηλών τιμών καυσίμων και χαμηλών μέσων μισθών στην Ελλάδα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για τους καταναλωτές, καθιστώντας την οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές των καυσίμων δυσβάσταχτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki