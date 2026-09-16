Ελληνικό – Αργυρούπολη: Επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση και παροχές

Ένα εκτεταμένο πακέτο παροχών για τη στήριξη των νέων οικογενειών και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας προωθεί ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφεία και άλλες παροχές, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2027.

Η ανησυχητική μείωση των γεννήσεων

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος για τις γεννήσεις στην περιοχή αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Το 2014, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης καταγράφηκαν περίπου 500 γεννήσεις, αριθμός που μειώθηκε δραματικά.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2025, οι γεννήσεις είχαν περιοριστεί σε μόλις 250. Αυτό αντιπροσωπεύει μια πτώση που αγγίζει το 50% μέσα σε έντεκα χρόνια. Οι συνέπειες αυτής της μείωσης είναι ήδη ορατές στις εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία της περιοχής.

Το πακέτο οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η δημοτική αρχή επιχειρεί να παρέμβει με ένα πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων. Το πρόγραμμα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά δημότες – κατοίκους του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Στην κορυφή των μέτρων βρίσκεται η χορήγηση επιδόματος για κάθε παιδί που γεννιέται. Το επίδομα αυτό κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ, με το ακριβές ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Επιπλέον παροχές και δωρεάν υπηρεσίες

Παράλληλα με το επίδομα γέννησης, το πακέτο παροχών περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά μέτρα. Για τις οικογένειες που θα αποκτήσουν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην ελάφρυνση του οικονομικού βάρους των οικογενειών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια σειρά δωρεάν υπηρεσιών για τα παιδιά, καθώς και δωρεάν τροφεία. Αυτές οι παροχές στοχεύουν στην παροχή ουσιαστικής στήριξης στις οικογένειες, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους και ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία εφαρμογής και η πρόσκληση για προτάσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει την τελική τους μορφή. Το πλαίσιο εφαρμογής τους θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Η δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, καλεί παράλληλα τους κατοίκους να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών, πριν οριστικοποιηθεί το συνολικό πλαίσιο των μέτρων.

Το μήνυμα του δημάρχου για το δημογραφικό

Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τη δημογραφική εξέλιξη της περιοχής. Υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τόσο τα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, όσο και τις οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Το μήνυμα με το οποίο συνοδεύεται η ανακοίνωση αυτής της πρωτοβουλίας είναι ξεκάθαρο: «Χωρίς παιδιά δεν υπάρχει μέλλον ούτε για τη χώρα μας, ούτε για την πόλη μας, ούτε για τον δημότη». Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης δηλώνει ότι θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές του για τη στήριξη των οικογενειών της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki