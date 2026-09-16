Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, σε ταμειακή βάση, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026. Την ίδια περίοδο, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνασμα σε ταμειακή βάση ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 7,8 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχει μια σαφή εικόνα της δημοσιονομικής πορείας, καταγράφοντας τη μεταβολή στο πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ των δύο οκταμήνων.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης

Όσον αφορά το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, αυτό παρουσίασε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026. Αυτό το έλλειμμα έρχεται σε αντιδιαστολή με το πλεόνασμα ύψους 1,723 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε για τις δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, επισημαίνει ότι το ταμειακό έλλειμμα το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την αλλαγή στο ταμειακό ισοζύγιο.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 49,207 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό καταδεικνύει μια αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, το 2025, όταν τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 46,697 δισ. ευρώ.

Η ανοδική πορεία των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των οικονομικών εξελίξεων που καταγράφηκαν στο πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού

Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, ανοδικά κινήθηκαν και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 47,313 δισ. ευρώ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026. Για την ίδια περίοδο του 2025, οι δαπάνες είχαν ανέλθει σε 42,189 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δείχνει μια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τη δυναμική των δημοσιονομικών μεγεθών.

Η δαπάνη για τόκους

Επιπλέον, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφουν και αυξημένη δαπάνη για τόκους, με την οποία επιβαρύνθηκε ο Προϋπολογισμός κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, η δαπάνη για τόκους ανήλθε σε 6,7 δισ. ευρώ.

Αυτό το ποσό είναι αυξημένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν η δαπάνη για τόκους είχε διαμορφωθεί σε 6,1 δισ. ευρώ, γεγονός που επηρεάζει το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit